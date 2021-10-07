Аматоры атакуют WSOP: три браслета Мировой серии покера достались любителям (фото)

В Лас-Вегасе продолжается крупнейшая покерная серия. В трех ивентах сумели победить непрофессиональные игроки

Три игрока-любителя триумфовали на WSOP / Фото: WSOP

В конце сентября в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

На этой неделе завершились несколько ивентов, в которых победителями оказались непрофессиональные игроки. К примеру, в ночь со вторника на среду завершился турнир The Reunion, символизирующий возвращение Мировой серии покера в "живой" режим.

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На ивент зарегистрировалось более 12 тысяч участников, которые внесли по 500 долларов бай-ина. Долгие три дня отбора завершились молниеносным финальным столом, который продлился всего час.

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Победу в ивенте праздновал Лонг Ма, который добыл первый свой браслет в карьере. Американец уже 12 лет играет в покер, однако на серьезном уровне редко светился, заработав до вчерашнего дня чуть более 100 тысяч.

Результаты финального стола WSOP #4 The Reunion:

Лонг Ма – 514,6 тыс долларов Жулиано Лентини – 317,3 тыс долларов Макс Таверфольялерн – 241,7 тыс долларов Алекс Васкес – 185,2 тыс долларов Майкл Эдди – 142,8 тыс долларов Энтони Касс – 110,7 тыс долларов Югал Датерао – 86,4 тыс долларов Деррик Стубе – 67,8 тыс долларов Адриан Бакли – 53,6 тыс долларов

В седьмом ивенте Dealers Choice приняли участие 307 игроков. Турнир был отличителен тем, что представлял из себя смесь 20 видов покера.

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Его триумфатором стал Ясвиндер Лалли. 58-летний канадец работает в сфере продаж алкогольной продукции в Ванкувере, а в покер играет разве что на WSOP. До отчетного ивента его доход от покера составлял менее 3 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP #7 Dealers Choice 6-Handed:

Ясвиндер Лалли – 97,9 тыс долларов Эндрю Келсалл – 60,5 тыс долларов Раймонд Хенсон – 40 тыс долларов Иэн О'Хара – 27,1 тыс долларов Адам Кипнис – 18,8 тыс долларов Кристофер Линднер – 18,3 тыс долларов Натан Гэмбл – 9,7 тыс долларов

И наконец в восьмом турнире серии NLH Deepstack также победил любитель. На ивент собралось 4,5 тысячи участников, которые внесли по 600 долларов бай-ина.

Победителем оказался американец китайского происхождения Жи Ву. Как признался сам игрок, он не является профессионалом, но живет покером и имеет некоторый опыт. Ранее его доход от игры составлял менее 80 тысяч.

Результаты финального стола WSOP #8 Dealers Choice 6-Handed: