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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Оставил шесть сотен игроков позади: миллионер из Канады выиграл второй браслет в карьере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 октября, 17:35
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Коннор Дринан и Мартин Замани взяли по второму браслету за карьеру, пополнив список триумфаторов WSOP 2021
Коннор Дринан - двухкратный обладатель золотого браслета WSOP
Коннор Дринан - двухкратный обладатель золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

В прошлый четверг в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Уже определились первые три обладателя золотых браслетов серии. А сегодня ночью подошли к концу еще два турнира – в офлайне и онлайне.

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В живом турнире по Омахе Хай-Лоу сыграли 607 участников, которые заплатили по 1,5 тысячи долларов бай-ина. Триумфатором ивента стал канадец Коннор Дринан.

Для него это уже второй браслет WSOP в карьере после триумфа в онлайне в прошлом году. Сам покерист входит в ТОП-80 богатейших игроков в покер, заработав на игре более 11 миллионов.

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Результаты финального стола WSOP #5 Omaha Hi-Lo 8 or Better :

  1. Коннор Дринан – 163,2 тыс долларов
  2. Трэвис Пирсон – 100,9 тыс долларов
  3. Роберт Мизраки – 71,6 тыс долларов
  4. Сэнди Санчес – 51,5 тыс долларов
  5. Мика Брукс – 37,7 тыс долларов
  6. Карл Лиевски – 28 тыс долларов
  7. Крис Квятковски – 21,1 тыс долларов
  8. Кертис Фелпс – 16,2 тыс долларов
  9. Майкл Муд – 12,6 тыс долларов

Кроме того, подошел к концу и первый онлайн-ивент WSOP. Турнир по Холдему собрал 156 игроков, заплативших аж по 5,3 тысячи бай-ина. Победителем оказался американец Мартин Замани, для которого это уже второй онлайн-браслет в этом году.

Результаты финального стола WSOP Online #1 No-limit Holdem :

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  1. Мартин Замани – 210,6 тыс долларов
  2. Анкуш Мандавиа – 122,8 тыс долларов
  3. Брайан Альтман – 70,2 тыс долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Игра
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