Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Аматори атакують WSOP: три браслети Світової серії покеру дісталися любителям (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 жовтня, 16:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Лас-Вегасі триває найбільша покерна серія. У трьох івентах зуміли перемогти непрофесійні гравці
Три гравця-аматора тріумфували на WSOP
Три гравця-аматора тріумфували на WSOP / Фото: WSOP

В кінці вересня в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

На цьому тижні завершилися кілька івентів, в яких переможцями виявилися непрофесійні гравці. Наприклад, в ніч з вівторка на середу добіг кінця турнір The Reunion, що символізує повернення Світової серії покеру в "живий" режим.

Реклама

Читайте також: Мільйонер з Канади виграв другий браслет в кар'єрі

На івент зареєструвалося понад 12 тисяч учасників, які внесли по 500 доларів бай-іну. Довгі три дні відбору завершилися блискавичним фінальним столом, який тривав лише годину.

Реклама

Перемогу в івенті святкував Лонг Ма, який здобув перший свій браслет в кар'єрі. Американець вже 12 років грає в покер, проте на серйозному рівні рідко світився, заробивши до вчорашнього дня трохи більше 100 тисяч.

Результати фінального столу WSOP #4 The Reunion:

  1. Лонг Ма – 514,6 тис доларів
  2. Жуліано Лентіні – 317,3 тис доларів
  3. Макс Таверфольялерн – 241,7 тис доларів
  4. Алекс Васкес – 185,2 тис доларів
  5. Майкл Едді – 142,8 тис доларів
  6. Ентоні Касс – 110,7 тис доларів
  7. Югал Датерао – 86,4 тис доларів
  8. Деррік Стубе – 67,8 тис доларів
  9. Адріан Баклі – 53,6 тис доларів

У сьомому івенті Dealers Choice взяли участь 307 гравців. Турнір був характерний тим, що включав в себе суміш 20 видів покеру.

Реклама

Його тріумфатором став Ясвіндер Лаллі. 58-річний канадець працює у сфері продажів алкогольної продукції у Ванкувері, а в покер грає хіба що на WSOP. До звітного івенту його дохід від покеру становив менше 3 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP #7 Dealers Choice 6-Handed:

  1. Ясвіндер Лаллі – 97,9 тис доларів
  2. Ендрю Келсалл – 60,5 тис доларів
  3. Раймонд Хенсон – 40 тис доларів
  4. Іен О'Хара – 27,1 тис доларів
  5. Адам Кіпніс – 18,8 тис доларів
  6. Крістофер Лінднер – 18,3 тис доларів
  7. Натан Гембл – 9,7 тис доларів

І нарешті у восьмому турнірі серії NLH Deepstack також переміг любитель. На івент зібралося 4,5 тисячі учасників, які внесли по 600 доларів бай-іну.

Переможцем виявився американець китайського походження Жи Ву. Як зізнався сам гравець, він не є професіоналом, але живе покером і має певний досвід. Раніше його дохід від гри становив менше 80 тисяч.

Результати фінального столу WSOP #8 Dealers Choice 6-Handed:

  1. Жи Ву – 281,4 тис доларів
  2. Арі Мезріч – 173,9 тис доларів
  3. Кришан Сівасундарам – 131,7 тис доларів
  4. Раян Чен – 100,3 тис доларів
  5. Ніколас Заранку – 76,9 тис доларів
  6. Александер Тафеш – 59,4 тис доларів
  7. Амалія Оніа – 46,2 тис доларів
  8. Ханнес Єшка – 36,2 тис доларів
  9. Деніел Лоуері – 28,5 тис доларів

покерWSOP
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти