"Я лучше сожгу свои деньги": скандальный американец продает доли на WSOP на диких условиях

Майк Матусов, известный своими антивакцинаторскими взглядами, предлагает инвестировать в его участие на Мировой серии покера

Майк Матусов предлагает купить доли на WSOP / Фото: Pokeroff

Уже на следующей неделе в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. WSOP проведет 88 офлайн-ивентов, в которых разыграет золотые браслеты среди лучших игроков мира.

На турнир съедутся самые известные покеристы, среди которых Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Фил Айви и даже Дойл Брансон. Также сыграть на серии планирует и Майк Матусов, обладатель четырех браслетов.

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Скандальный американец продает свои доли на WSOP. Каждый может инвестировать в бай-ин Майка и получить от этого выгоду в случае его попадания в призы. Правда, коэффициент, выставленный Матусовым, вызвал возмущение (1,3 – 1,5).

Самым ярким комментарием можно назвать фразу "Я лучше сожгу свои деньги". Кроме того, Майку припомнили его скандальные слова на подкасте Дага Полка, когда он заявил, что вакцина от ковида вызывает аутизм.

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А вот другие покер-про вступились за Майка. Тот же Фил Хельмут заявил о готовности инвестировать в своего коллегу, тогда как Патрик Леонард с сарказмом сказал, что хочет покупать доли Матусова ближайшие пять лет.

Ранее Матусов сумел подхватить коронавирус во время боя Макгрегор – Порье. Отметим, что за свою карьеру Майк заработал в сумме 9,75 миллиона долларов.