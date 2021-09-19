Еще и в интернете: Мировая серия покера расширила календарь турниров на 2021 год

WSOP разыграет 88 браслетов в офлайне, а также 11 – на своем официальном сайте

На официальном сайте WSOP будет разыграно 11 браслетов / Фото: WSOP

Менее, чем через две недели стартует Мировая серия покера в Лас-Вегасе. Впервые со старта пандемии коронавируса WSOP пройдет в офлайн-режиме.

Впрочем, организация уже давно уделяет внимание и онлайн-покеру. Так, в июле и августе WSOP провела две крупные серии в интернете, разыграв по 33 браслета в каждой.

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Теперь же организаторы анонсировали еще 11 онлайн-турниров, которые пройдут во время живой WSOP. Минимальный бай-ин будет составлять 400 долларов, а максимальный – 7777 долларов.

"Наша философия всегда заключалась в том, чтобы предоставить игрокам больше возможностей, чем любая покерная серия в мире. Онлайн-браслеты WSOP имеют большой послужной список значительных призовых фондов. Это делает их отличным вариантом для игроков, которые хотят играть за несколькими столами во время живого турнира или играть, не выходя из дома или отеля", – заявил исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, сыграть из любой точки мира у покеристов не выйдет. 10 из 11 событий будут доступны лишь из штатов Невада или Нью-Джерси, а еще один ивент будет открыт для игроков из Пенсильвании.

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В момент игры участникам нужно находиться в соответствующем штате. Все турниры будут проходить на официальном сайте WSOP.

№ Дата Турнир Штат Ре-энтри Бай-ин 1 3 октября WSOP.com Online Bracelet NL Hold’em Невада / Нью-Джерси нет 5300 2 3 октября WSOP.com Online Bracelet NL Hold’em BIG 500 Невада / Нью-Джерси да 500 3 10 октября WSOP.com Online Bracelet NL Hold’em Ultra Deepstack Невада / Нью-Джерси да 400 4 17 октября WSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8’s 8-Max Невада / Нью-Джерси да 888 5 24 октября WSOP.com Online Bracelet Championship Невада / Нью-Джерси да 1000 6 31 октября WSOP.com Online Bracelet Невада / Нью-Джерси да 666 7 7 ноября WSOP.com Online Bracelet NL Hold’em High Roller 8 Max Невада / Нью-Джерси да 3200 8 14 ноября WSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’em High Roller Невада / Нью-Джерси да 7777 9 14 ноября WSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’em Невада / Нью-Джерси да 777 10 21 ноября WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event Невада / Нью-Джерси нет 1000 11 21 ноября WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event Пенсильвания нет 1000

Напомним, что в офлайне WSOP разыграют аж 88 браслетов с 30 сентября по 17 ноября. К слову, организаторы Мировой серии покера будут пускать на ивенты лишь вакцинированных от коронавируса покеристов.