Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Еще и в интернете: Мировая серия покера расширила календарь турниров на 2021 год

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
19 сентября, 16:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
WSOP разыграет 88 браслетов в офлайне, а также 11 – на своем официальном сайте
На официальном сайте WSOP будет разыграно 11 браслетов
На официальном сайте WSOP будет разыграно 11 браслетов / Фото: WSOP

Менее, чем через две недели стартует Мировая серия покера в Лас-Вегасе. Впервые со старта пандемии коронавируса WSOP пройдет в офлайн-режиме.

Впрочем, организация уже давно уделяет внимание и онлайн-покеру. Так, в июле и августе WSOP провела две крупные серии в интернете, разыграв по 33 браслета в каждой.

Реклама

Читайте также: Подборка самых крутых отелей Лас-Вегаса

Теперь же организаторы анонсировали еще 11 онлайн-турниров, которые пройдут во время живой WSOP. Минимальный бай-ин будет составлять 400 долларов, а максимальный – 7777 долларов.

"Наша философия всегда заключалась в том, чтобы предоставить игрокам больше возможностей, чем любая покерная серия в мире. Онлайн-браслеты WSOP имеют большой послужной список значительных призовых фондов.

Это делает их отличным вариантом для игроков, которые хотят играть за несколькими столами во время живого турнира или играть, не выходя из дома или отеля", – заявил исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, сыграть из любой точки мира у покеристов не выйдет. 10 из 11 событий будут доступны лишь из штатов Невада или Нью-Джерси, а еще один ивент будет открыт для игроков из Пенсильвании.

Реклама

В момент игры участникам нужно находиться в соответствующем штате. Все турниры будут проходить на официальном сайте WSOP.

ДатаТурнирШтатРе-энтриБай-ин
13 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’emНевада / Нью-Джерсинет5300
23 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em BIG 500Невада / Нью-Джерсида500
310 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em Ultra DeepstackНевада / Нью-Джерсида400
417 октябряWSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8’s 8-MaxНевада / Нью-Джерсида888
524 октябряWSOP.com Online Bracelet ChampionshipНевада / Нью-Джерсида1000
631 октябряWSOP.com Online BraceletНевада / Нью-Джерсида666
77 ноябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em High Roller 8 MaxНевада / Нью-Джерсида3200
814 ноябряWSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’em High RollerНевада / Нью-Джерсида7777
914 ноябряWSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’emНевада / Нью-Джерсида777
1021 ноябряWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventНевада / Нью-Джерсинет1000
1121 ноябряWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventПенсильваниянет1000

Напомним, что в офлайне WSOP разыграют аж 88 браслетов с 30 сентября по 17 ноября. К слову, организаторы Мировой серии покера будут пускать на ивенты лишь вакцинированных от коронавируса покеристов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять