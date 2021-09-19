Ще й в інтернеті: Світова серія покеру розширила календар турнірів на 2021 рік

WSOP розіграє 88 браслетів в офлайні, а також 11 – на своєму офіційному сайті

На офіційному сайті WSOP буде розіграно 11 браслетів / Фото: WSOP

Менш ніж через два тижні стартує Світова серія покеру в Лас-Вегасі. Вперше зі старту пандемії коронавірусу WSOP пройде в офлайн-режимі.

Втім, організація вже давно приділяє увагу й онлайн-покеру. Так, в липні та серпні WSOP провела дві великі серії в інтернеті, розігравши по 33 браслети в кожній.

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Тепер же організатори анонсували ще 11 онлайн-турнірів, які пройдуть під час живої WSOP. Мінімальний бай-ін буде складати 400 доларів, а максимальний – 7777 доларів.

"Наша філософія завжди полягала в тому, щоб надати гравцям більше можливостей, ніж будь-яка покерна серія в світі. Онлайн-браслети WSOP мають великий послужний список значних призових фондів. Це робить їх відмінним варіантом для гравців, які хочуть грати за декількома столами під час живого турніру або грати, не виходячи з дому чи готелю ", – заявив виконавчий директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, зіграти з будь-якої точки світу у покеристів вийде. 10 з 11 подій будуть доступні лише зі штатів Невада або Нью-Джерсі, а ще один івент буде відкритий для гравців з Пенсільванії.

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У момент гри учасникам потрібно перебувати у відповідному штаті. Всі турніри будуть проходити на офіційному сайті WSOP.

№ Дата Турнір Штат Ре-ентрі Бай-ін 1 3 жовтня WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em Невада / Нью-Джерсі ні 5300 2 3 жовтня WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em BIG 500 Невада / Нью-Джерсі так 500 3 10 жовтня WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em Ultra Deepstack Невада / Нью-Джерсі так 400 4 17 жовтня WSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8's 8-Max Невада / Нью-Джерсі так 888 5 24 жовтня WSOP.com Online Bracelet Championship Невада / Нью-Джерсі так 1000 6 31 жовтня WSOP.com Online Bracelet Невада / Нью-Джерсі так 666 7 7 листопада WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em High Roller 8 Max Невада / Нью-Джерсі так 3200 8 14 листопада WSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em High Roller Невада / Нью-Джерсі так 7777 9 14 листопада WSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em Невада / Нью-Джерсі так 777 10 21 листопада WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event Невада / Нью-Джерсі ні 1000 11 21 листопада WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event Пенсильванія ні 1 000

Нагадаємо, що в офлайні WSOP розіграють аж 88 браслетів з 30 вересня по 17 листопада. До речі, організатори Світової серії покеру пускатимуть на івенти лише вакцинованих від коронавірусу покеристів.