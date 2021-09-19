Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Ще й в інтернеті: Світова серія покеру розширила календар турнірів на 2021 рік

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
19 вересня, 16:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
WSOP розіграє 88 браслетів в офлайні, а також 11 – на своєму офіційному сайті
На офіційному сайті WSOP буде розіграно 11 браслетів
На офіційному сайті WSOP буде розіграно 11 браслетів / Фото: WSOP

Менш ніж через два тижні стартує Світова серія покеру в Лас-Вегасі. Вперше зі старту пандемії коронавірусу WSOP пройде в офлайн-режимі.

Втім, організація вже давно приділяє увагу й онлайн-покеру. Так, в липні та серпні WSOP провела дві великі серії в інтернеті, розігравши по 33 браслети в кожній.

Реклама

Читайте також: Підбірка найкрутіших готелів Лас-Вегаса

Тепер же організатори анонсували ще 11 онлайн-турнірів, які пройдуть під час живої WSOP. Мінімальний бай-ін буде складати 400 доларів, а максимальний – 7777 доларів.

"Наша філософія завжди полягала в тому, щоб надати гравцям більше можливостей, ніж будь-яка покерна серія в світі. Онлайн-браслети WSOP мають великий послужний список значних призових фондів.

Це робить їх відмінним варіантом для гравців, які хочуть грати за декількома столами під час живого турніру або грати, не виходячи з дому чи готелю ", – заявив виконавчий директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, зіграти з будь-якої точки світу у покеристів вийде. 10 з 11 подій будуть доступні лише зі штатів Невада або Нью-Джерсі, а ще один івент буде відкритий для гравців з Пенсільванії.

Реклама

У момент гри учасникам потрібно перебувати у відповідному штаті. Всі турніри будуть проходити на офіційному сайті WSOP.

Дата Турнір Штат Ре-ентрі Бай-ін
13 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'emНевада / Нью-Джерсіні5300
23 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em BIG 500Невада / Нью-Джерсітак500
310 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em Ultra DeepstackНевада / Нью-Джерсітак400
417 жовтняWSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8's 8-MaxНевада / Нью-Джерсітак888
524 жовтняWSOP.com Online Bracelet ChampionshipНевада / Нью-Джерсітак1000
631 жовтняWSOP.com Online BraceletНевада / Нью-Джерсітак666
77 листопадаWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em High Roller 8 MaxНевада / Нью-Джерсітак3200
814 листопадаWSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em High RollerНевада / Нью-Джерсітак7777
914 листопадаWSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'emНевада / Нью-Джерсітак777
1021 листопадаWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventНевада / Нью-Джерсіні1000
1121 листопадаWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventПенсильваніяні1 000

Нагадаємо, що в офлайні WSOP розіграють аж 88 браслетів з 30 вересня по 17 листопада. До речі, організатори Світової серії покеру пускатимуть на івенти лише вакцинованих від коронавірусу покеристів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
329
2
Філ Айві Філ Айві
159
3
Лів Боері Лів Боері
123
4
Марsя Хо Марsя Хо
112
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
100
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти