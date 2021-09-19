Ще й в інтернеті: Світова серія покеру розширила календар турнірів на 2021 рік

Менш ніж через два тижні стартує Світова серія покеру в Лас-Вегасі. Вперше зі старту пандемії коронавірусу WSOP пройде в офлайн-режимі.
Втім, організація вже давно приділяє увагу й онлайн-покеру. Так, в липні та серпні WSOP провела дві великі серії в інтернеті, розігравши по 33 браслети в кожній.
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Тепер же організатори анонсували ще 11 онлайн-турнірів, які пройдуть під час живої WSOP. Мінімальний бай-ін буде складати 400 доларів, а максимальний – 7777 доларів.
"Наша філософія завжди полягала в тому, щоб надати гравцям більше можливостей, ніж будь-яка покерна серія в світі. Онлайн-браслети WSOP мають великий послужний список значних призових фондів.
Це робить їх відмінним варіантом для гравців, які хочуть грати за декількома столами під час живого турніру або грати, не виходячи з дому чи готелю ", – заявив виконавчий директор WSOP Тай Стюарт.
Правда, зіграти з будь-якої точки світу у покеристів вийде. 10 з 11 подій будуть доступні лише зі штатів Невада або Нью-Джерсі, а ще один івент буде відкритий для гравців з Пенсільванії.
У момент гри учасникам потрібно перебувати у відповідному штаті. Всі турніри будуть проходити на офіційному сайті WSOP.
|№
|Дата
|Турнір
|Штат
|Ре-ентрі
|Бай-ін
|1
|3 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em
|Невада / Нью-Джерсі
|ні
|5300
|2
|3 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em BIG 500
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|500
|3
|10 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em Ultra Deepstack
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|400
|4
|17 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8's 8-Max
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|888
|5
|24 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet Championship
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|1000
|6
|31 жовтня
|WSOP.com Online Bracelet
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|666
|7
|7 листопада
|WSOP.com Online Bracelet NL Hold'em High Roller 8 Max
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|3200
|8
|14 листопада
|WSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em High Roller
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|7777
|9
|14 листопада
|WSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em
|Невада / Нью-Джерсі
|так
|777
|10
|21 листопада
|WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event
|Невада / Нью-Джерсі
|ні
|1000
|11
|21 листопада
|WSOP.com Online Bracelet Mini Main Event
|Пенсильванія
|ні
|1 000
Нагадаємо, що в офлайні WSOP розіграють аж 88 браслетів з 30 вересня по 17 листопада. До речі, організатори Світової серії покеру пускатимуть на івенти лише вакцинованих від коронавірусу покеристів.