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Ви їх бачили в голлівудських фільмах: добірка найкрутіших готелів Лас-Вегаса

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 вересня, 18:30
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Напередодні старту Світової серії покеру пропонуємо познайомитися з найбільш фешенебельними комплексами "Міста Гріхів"
Найкрутіші готелі Лас-Вегаса
Найкрутіші готелі Лас-Вегаса

Зовсім скоро в Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Вперше з початку пандемії коронавірусу WSOP пройде в офлайн-режимі. Турніри пройдуть з 30 вересня по 17 листопада.

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Для багатьох покеристів, які бажають стати частиною серії, постане важливе питання, де оселитися в Лас-Вегасі. Знайти бюджетні варіанти буде практично неможливо, тому ми представимо вам шістку найкрутіших готелів "Міста Гріхів".

BELLAGIO

Готель є найбільш впізнаваним в Лас-Вегасі. Все завдяки його фонтану, який фігурує в багатьох голлівудських фільмах, зокрема "11 друзів Оушена".

Bellagio pool with sunshine.

Заклад пропонує гостям 4000 номерів, казино і покер-рум, а також розважальну програму в театрі з Cirque du Soleil. Крім того, у Bellagio є навіть свій ботанічний сад.

CAESARS PALACE

Caesars Palace

Культовий готель також нерідко фігурував у фільмах. Особливо його добре повинні пам'ятати любителі "Похмілля у Вегасі".

Заклад пропонує відвідувачам різноманітну розважальну програму – казино, покер-рум, шоу для дорослих, ігрові зони, лобі-бари та багато іншого.

THE VENETIAN RESORT

Venetian Las Vegas

У центрі міста розташувався готель, який сповна занурить вас в атмосферу Венеції. На його території ви знайдете намальовану архітектуру міста і навіть типові канали з гондолами.

У готелі налічується більше 7000 номерів і люксів, що робить його другим за величиною у світі! Заклад відомий у світі покеру, оскільки в ньому часто проходять великі серії для хайролерів The Venetian.

WYNN

Wynn Encore Las Vegas

Як і з Venetian, даний заклад теж відоме своїми великими покерними серіями. Комплекс складається з двох будівель, в яких розташувалися готелі Wynn та Encore.

Заклад пропонує відвідувачам 4,7 тисячі крутих номерів і більше 100 тисяч м2 ігрової зони. Також до складу будівлі входить торговий комплекс, поле для гольфу, а також кілька нічних клубів і ресторанів.

ARIA RESORT AND CASINO

ARIA Las Vegas

Даний готель – один з найвідоміших у світі покеру. Тут знаходиться один з найбільших покер-румів Лас-Вегаса, а також працює студія найбільшого покерного бродкастера PokerGo. Саме ця компанія і стане ексклюзивним транслятором WSOP 2021.

Towering plants surround two VIP pools, with 85 chaise lounges, 35 daybeds and eight private cabanas equipped with modern technology and comfortable furniture.

Сам 61-поверховий комплекс пропонує відвідувачам 4000 номерів, оснащених автоматикою. Також в будівлі є казино і басейн, а також велика кількість кафе.

RESORTS WORLD

Resorts World Лас-Вегас

На відміну від минулих закладів, які вже на ринку не менше 10 років, Resorts World є новобудовою і був відкритий лише в червні цього року. Будівництво комплексу обійшлося в божевільні 4,3 мільярда доларів.

У будівлі розташувалися відразу три готелі – Hilton, Conrad і Crockfords. Загальний фонд становить 3,5 тисячі номерів. Готель також пропонує величезну зону під казино і покер, торгові приміщення, а також численні концерти на території.

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