Вакцина не помогла: популярный покерист подхватил ковид на бое Макгрегора и Порье

Майк Матусов уже был привит от коронавируса, однако это не помешало ему подхватить заразу после посещения крутого поединка ММА в Лас-Вегасе

Майк Матусов заразился коронавирусом / Фото: Getty Images

Почти две недели назад Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в поединке UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец сломал ногу во время боя и не смог продолжить поединок.

Одним из посетителей того матча стал известный американский покерист Майк Матусов. Посещение боя не прошло для Майка без последствий. На своей страничке в Twitter американец заявил, что подцепил ковид.

Что интересно, перед этим Матусов был вакцинирован от коронавируса, что вызвало у 53-летнего покериста гнев. Майк не раз менял свое мнение в отношение ковида и смысла вакцинироваться.

"Довольно абсурдно, что я выходил из дома шесть раз за 18 месяцев, полностью привит и все равно заразился коронавирусом. У меня есть друзья, которые даже не прошли вакцинацию, выходят на улицу каждый день и так и не переболели им".

Стоит отметить, что вакцина от ковида не исключает заражение вирусом, а лишь облегчает симптомы болезни. Таким образом, Майк, который не раз злоупотреблял наркотиками и имеет другие проблемы со здоровьем, может быть благодарен, что переносит ковид в легкой форме.

Отметим, что за свою карьеру Матусов четыре раза выигрывал золотой браслет WSOP, а также заработал в сумме 9,75 миллиона долларов. Сейчас же Майк на изоляции и уделяет время WSOP Online, однако там он пока далек от успеха.