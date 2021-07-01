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Влияние пандемии и конкуренции: в Лас-Вегасе закрывается один из крупнейших покер-румов США

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 июля, 15:30
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Посетители заведения Planet Hollywood жаловались на ужасную логистику в покер-руме
Planet Hollywood перестанет принимать посетителей с 11 июля
Planet Hollywood перестанет принимать посетителей с 11 июля / Фото: Cardschat

На прошлой неделе в Лас-Вегасе открылось новый крупный комплекс Resorts World с крупнейшим казино и покер-румом. Заведение обещает стать игорным центром "города грехов" уже в ближайшее время.

Такая жесткая конкуренция сильно повлияла на другие учреждения. Недавно стало известно, что крупный покер-рум Planet Hollywood перестанет функционировать с 11 июля. Зал с десятью столами находится под открытым небом рядом с центральной улицей Лас-Вегас-Стрип.

Причина закрытия заведения не только в последствиях пандемии коронавируса. Многие игроки жаловались на тяжелую логистику в зале. К примеру, известная покеристка Кэти Стоун писала, что ей "не понравилось проходить квест, чтобы попасть куда-нибудь в этом заведении". Девушка признавалась, что в Planet Hollywood очень тяжело найти специализированные столы со средними или высокими ставками.

Отметим, что в свое время покер-рум проводил турниры серии WSOP Circuit, а также являлся постоянным местом проведения Goliath Phamous. Правда, в этом году данная серия отсутствует в расписании как раз из-за закрытия заведения.

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