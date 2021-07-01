Вплив пандемії та конкуренції: в Лас-Вегасі закривається один з найбільших покер-румів США

Відвідувачі закладу Planet Hollywood скаржилися на жахливу логістику в покер-румі

Planet Hollywood перестане приймати відвідувачів з 11 липня / Фото: Cardschat

Минулого тижня в Лас-Вегасі відкрився новий великий комплекс Resorts World з найбільшим казино і покер-румом. Заклад обіцяє стати гральним центром "міста гріхів" вже найближчим часом.

Така жорстка конкуренція сильно вплинула на інші установи. Нещодавно стало відомо, що великий покер-рум Planet Hollywood перестане функціонувати з 11 липня. Зал з десятьма столами знаходиться просто неба поруч з центральною вулицею Лас-Вегас-Стріп.

Причина закриття закладу не тільки в наслідках пандемії коронавірусу. Багато гравців скаржилися на важку логістику в залі. Наприклад, відома покеристка Кеті Стоун писала, що їй "не сподобалося проходити квест, щоб потрапити куди-небудь в цьому закладі". Дівчина зізнавалася, що в Planet Hollywood дуже важко знайти спеціалізовані столи із середніми або високими ставками.

Відзначимо, що у свій час покер-рум проводив турніри серії WSOP Circuit, а також був постійним місцем проведення Goliath Phamous. Правда, в цьому році дана серія відсутня в розкладі якраз через закриття закладу.