Гігант у "місті гріхів": у Лас-Вегасі відкрилося нове велике казино з покер-румом (фото)

Заклад Resorts World Las Vegas пропонує відвідувачам послуги величезного казино, а також кімнату для покеру на 30 столів

/ Фото: Cardschat

Минулого тижня в Лас-Вегасі відкрився новий великий курорт Resorts World. Мультифункціональний комплекс площею 11 тисяч квадратних метрів пропонує відвідувачам три фешенебельні готелі, понад 40 ресторанів, басейни, театри і багато інших розваг.

Звичайно ж, величезна площа виділена під гральні заклади. Нове казино зайняло увесь поверх, а на його відкриття вишикувалася черга майже на кілометр. Також у комплексі був відкритий великий покер-рум на 30 столів. Resorts World став 21-м картярським залом у Лас-Вегасі. Поки що заклад проводить кеш-ігри з низькими і середніми ставками, однак вже найближчим часом будуть доступні п'ять нових столів і для хайролерів. Немає сумнівів, що покер-рум готовий до жорсткої конкуренції з уже визнаними картярськими центрами Лас-Вегаса – Caesar, Bellagio, Venetian, Wynn.