Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гігант у "місті гріхів": у Лас-Вегасі відкрилося нове велике казино з покер-румом (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
28 червня, 20:50
Копіювати лінк
Заклад Resorts World Las Vegas пропонує відвідувачам послуги величезного казино, а також кімнату для покеру на 30 столів
/ Фото: Cardschat

Минулого тижня в Лас-Вегасі відкрився новий великий курорт Resorts World. Мультифункціональний комплекс площею 11 тисяч квадратних метрів пропонує відвідувачам три фешенебельні готелі, понад 40 ресторанів, басейни, театри і багато інших розваг.

Звичайно ж, величезна площа виділена під гральні заклади. Нове казино зайняло увесь поверх, а на його відкриття вишикувалася черга майже на кілометр. Також у комплексі був відкритий великий покер-рум на 30 столів. Resorts World став 21-м картярським залом у Лас-Вегасі. Поки що заклад проводить кеш-ігри з низькими і середніми ставками, однак вже найближчим часом будуть доступні п'ять нових столів і для хайролерів. Немає сумнівів, що покер-рум готовий до жорсткої конкуренції з уже визнаними картярськими центрами Лас-Вегаса – Caesar, Bellagio, Venetian, Wynn.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
US Poker Open
Докладніше
Перкінс vs Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Тенісист
PokerMatch

Патрік
Антоніус

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти