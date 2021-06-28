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Гигант в "городе грехов": в Лас-Вегасе открылось новое крупное казино с покер-румом (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
28 июня, 20:50
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Заведение Resorts World Las Vegas предлагает посетителям услуги огромного казино, а также комнату для покера на 30 столов
/ Фото: Cardschat

На прошлой неделе в Лас-Вегасе открылся новый крупный курорт Resorts World. Мультифункциональный комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров предлагает посетителям три фешенебельных отеля, более 40 ресторанов, бассейны, театры и многие другие развлечения.

Конечно же, огромная площадь выделена под игорные заведения. Новое казино заняло целый этаж, а на его открытие выстроилась очередь почти на километр. Также в комплексе был открыт большой покер-рум на 30 столов. Resorts World стал 21-м карточным залом в Лас-Вегасе. Пока же заведение проводит кеш-игры с низкими и средними ставками, однако уже в ближайшее время будут доступны пять новых столов и для хайроллеров. Нет сомнений, что покер-рум готов к жесткой конкуренции с уже признанными карточными центрами Лас-Вегаса – Caesar, Bellagio, Venetian, Wynn.

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