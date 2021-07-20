Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Влияние бабушки, шесть браслетов и море друзей: чем запомнился покойный Лэйн Флэк для покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
20 июля, 20:45
Копировать ссылку
Лэйн Флэк стал одним из самых успешных игроков в истории Мировой серии покера и был в хороших отношениях со многими знаменитостями
/ Фото: Pokernews

Сегодня в Лас-Вегасе ушел из жизни известный покерист Лэйн Флэк. Мужчина умер в своем доме в возрасте 52 лет. Причина смерти остается неизвестной. Чем запомнился Лэйн для покерного мира?

Флэк родился в 18 мая 1969 года в Рапид-Сити, штат Южная Дакота. На карты парня изначально подсадили бабушка с дедушкой. Однако еще больше он увлекся игрой, когда работал дилером в казино Монтаны. Со временем Лэйн углубился в покер с головой, что заставило его бросить работу в казино и даже переехать в Рино, штат Невада. Поближе к Лас-Вегасу.

Там Флэк начал учиться покеру у таких мастеров, как Джонни Чен и Тед Форрест. Свой первый крупный турнир американец выиграл в 1997 году на турнире Carnivale of Poker в Вегасе. А год спустя сумел неожиданно стать раннер-апом на турнире WSOP.

Свой первый браслет Флэк выиграл в 1999 году и в том же году взял два подряд ивента на Legends of Poker. За это американец получил прозвище Back to Back ("спина к спине"). Подтвердить свое прозвище он смог позже на Мировой серии покера, когда в 2002 и 2003 годах сумел взять по два браслета друг за другом.

Также на счету игрока есть победа на Мировом покерном туре и еще два вторых места в крупных соревнованиях – WPT Aruba и World Poker Finals. Всего же за карьеру американец поднял пять с лишним миллионов на покере, в основном показывая себя в турнирах по Омахе. Более того, на турнирах WSOP он доходил до призов аж 43 раза!

Последними его турнирами были ивенты Мировой серии покера в прошлом году, которые прошли в онлайне. Лэйн аж девять раз оказывался в призах, причем в восьми случаях – в ивентах по Холдему. После этого Флэк выпал из покерного мира, пока не стало известно о его смерти. С американцем попрощались многие знаменитости карточного мира, которые были с ним в хороших отношениях из-за его доброжелательности и хорошего чувства юмора.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять