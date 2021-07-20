Влияние бабушки, шесть браслетов и море друзей: чем запомнился покойный Лэйн Флэк для покера

Лэйн Флэк стал одним из самых успешных игроков в истории Мировой серии покера и был в хороших отношениях со многими знаменитостями

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Сегодня в Лас-Вегасе ушел из жизни известный покерист Лэйн Флэк. Мужчина умер в своем доме в возрасте 52 лет. Причина смерти остается неизвестной. Чем запомнился Лэйн для покерного мира?

Флэк родился в 18 мая 1969 года в Рапид-Сити, штат Южная Дакота. На карты парня изначально подсадили бабушка с дедушкой. Однако еще больше он увлекся игрой, когда работал дилером в казино Монтаны. Со временем Лэйн углубился в покер с головой, что заставило его бросить работу в казино и даже переехать в Рино, штат Невада. Поближе к Лас-Вегасу.

Там Флэк начал учиться покеру у таких мастеров, как Джонни Чен и Тед Форрест. Свой первый крупный турнир американец выиграл в 1997 году на турнире Carnivale of Poker в Вегасе. А год спустя сумел неожиданно стать раннер-апом на турнире WSOP.

Свой первый браслет Флэк выиграл в 1999 году и в том же году взял два подряд ивента на Legends of Poker. За это американец получил прозвище Back to Back ("спина к спине"). Подтвердить свое прозвище он смог позже на Мировой серии покера, когда в 2002 и 2003 годах сумел взять по два браслета друг за другом.

Также на счету игрока есть победа на Мировом покерном туре и еще два вторых места в крупных соревнованиях – WPT Aruba и World Poker Finals. Всего же за карьеру американец поднял пять с лишним миллионов на покере, в основном показывая себя в турнирах по Омахе. Более того, на турнирах WSOP он доходил до призов аж 43 раза!

Последними его турнирами были ивенты Мировой серии покера в прошлом году, которые прошли в онлайне. Лэйн аж девять раз оказывался в призах, причем в восьми случаях – в ивентах по Холдему. После этого Флэк выпал из покерного мира, пока не стало известно о его смерти. С американцем попрощались многие знаменитости карточного мира, которые были с ним в хороших отношениях из-за его доброжелательности и хорошего чувства юмора.