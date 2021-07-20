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В Лас-Вегасе умер многократный обладатель браслетов WSOP – причина смерти неизвестна

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
20 июля, 17:10
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Шестикратному чемпиону Мировой серии покера Лэйну Флэку было всего 52 года, когда его нашли мертвым в своем доме в Лас-Вегасе
Лэйн Флэк покинул наш мир в возрасте 52 лет
Лэйн Флэк покинул наш мир в возрасте 52 лет / Фото: Pokernews

Скорбные новости пришли из США. На 53 году жизни был найден мертвым известный американский игрок в покер Лэйн Флэк.

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил профессиональный покерист Рэнди Охел. Парень не назвал причины смерти, а лишь уточнил, что Лэйн был найден без сознания в своем доме в Лас-Вегасе. Соболезнования в комментариях высказали многие известные игроки, в том числе Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Мэтт Севидж и другие.

Лэйн прославился на Мировой серии покера, выиграв аж шесть золотых браслетов WSOP, большинство из них – в турнирах по Омахе. Также на счету игрока четыре вторых места в крупных соревнованиях – двух ивентах WSOP, а также WPT Aruba и World Poker Finals. Всего же за карьеру американец поднял пять с лишним миллионов на покере. Благодаря своему чувству юмора у Флэка было много друзей в карточном мире, а также 26-летняя дочь Хейли.

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