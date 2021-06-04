В покере сорвали громадный джекпот: деньги получили даже проигравшие

Семь игроков разделили между собой 609 тысяч долларов после того, как один из них проиграл, имея на руках четыре дамы, а его сопернику пришел стрит-флеш

Они сорвали огромный джекпот

Имеешь классную комбинацию и продержался до шоудауна? Все равно проиграл более сильной руке? У многих игроков после такого опускаются руки. Однако при сильной комбинации проигравший может все равно сорвать солидный куш. Называется это бэд-бит. Именно такая довольно редкая ситуация произошла в одном из покер-румов в США.

За столом в Филадельфии сидели семь человек, которые разделили между собой 609 627 долларов. А все из-за необычной раздачи.

Один из игроков все время повышал ставки, собрав четыре дамы (каре). Но на ривере у его соперника выпал стрит-флеш до короля. Вот это и есть тот самый пресловутый бэд-бит! Это ситуация в розыгрыше, когда явный лидер по силе руки проигрывает на шоудауне оппоненту, имеющему изначально очень слабые шансы на выигрыш и полагающемуся на удачу.

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Несправедливо? Возможно. Поэтому покер-румы или клубы часто предлагают страховки от бэд-битов и разыгрывают специальные джекпоты. Обычно такой джекпот предполагает проигрыш комбинации не ниже каре. И при наступлении бэд-бита деньги распределяются между участниками, которые дошли до шоудауна. Более того, в некоторых случаях часть джекпота достается и другим игрокам, которые скинули до вскрытия карт.

Как поделили призовые в нашем случае? Победитель забрал 50% джекпота – 304,8 тысячи долларов, 25% джекпота (152,4 тысячи) достались игроку с каре, а остальные деньги разделили поровну между остальными участниками игры. Каждый получил по $30,4 тысячи, сообщает сайт casinocitytimes.com.