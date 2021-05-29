ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКОВ: рассказываем про все комбинации покера по старшинству

Всего существует 10 комбинаций, которые определяют победителя розыгрыша в покере. Рассказываем подробнее о них.

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Ознакомившись с правилами игры в Техасский Холдем, большинство новичков сразу же изучает возможные комбинации. Напомним, что по итогам розыгрыша на шоудауне банк достается игроку с лучшей комбинацией пяти карт из семи возможных. Всего комбинаций в Техасском Холдеме существует 10. Детальнее о них в порядке возрастания:

СТАРШАЯ КАРТА

По сути, данная комбинация означает в принципе отсутствие какой-либо комбинации. Если же ни у оного из активных игроков не сложена какая-либо комбинация, банк остается покеристу со старшей картой. Например, если у одного игрока на руках есть К, а у другого А, банк достанется второму.

ПАРА

Комбинация из двух карт одного ранга (две 10 или два К). Если у двух и более игроков на руках оказываются пары, побеждает игрок с парой более высокого ранга. В случае, если у обоих игроков одинакового уровня комбинация, судьбу банка решает старшая карта из трех оставшихся.

ДВЕ ПАРЫ

Комбинация из четырех карт, где две карты составляют пару одного, а еще две карты – пару другого ранга. Если у двух и более игроков на руках оказываются по две пары, победит игрок с парой более высокого ранга. Если же одинаковые две пары оказываются у всех игроков, банк забирает игрок с более высоким киккером (старшей пятой картой).

СЕТ

Такую комбинацию составляют три карты одного ранга. Принцип определения победителя при данной комбинации такой же, как и в прошлых случаях. Побеждает сет более высокого ранга, а при равенстве – более высокий киккер.

СТРИТ

В данную комбинацию входят пять карт, идущих по своему рангу по порядку. Если же стрит собрали двое и больше игроков, банк достается тому, у которого выше рангом самая высокая карта стрита. В случае одинакового стрита банк делится. Стоит отметить, что туз (А) может выступать не только самой старшей картой в стрите (А, К, Q, J, 10), но и самой младшей (5, 4, 3, 2, А).

ФЛЕШ

Такой комбинацией является набор пяти карт с одинаковыми мастями. При наличии флеша у нескольких покеристов победа достается тому, у кого более высокая карта в комбинации. В случае полной идентичности банк делится поровну.

ФУЛЛ-ХАУС

Комбинация из пяти карт, которая является сочетанием сета и пары – три карты одного ранга и две карты другого. В случае равенства комбинаций победа достается тому, у кого сет "внутри" фулл-хауса более высокого ранга.

КАРЕ

Собрав комбинацию из четырех карт одного ранга, игрок получит третью по силе комбинацию в покере. Если у двух игроков выпадает каре, банк заберет игрок с четверкой карт более высокого ранга. Каре может выпасть на столе. Тогда игрок с более высоким киккером забирает банк.

СТРИТ-ФЛЕШ

Комбинация является соединением стрита и флеша, то есть включает в себя пять карт подряд по рангу одной масти. Если же стрит-флеш выпадает более чем одному игроку, побеждает игрок с более высокой старшей картой внутри комбинации.

РОЯЛ-ФЛЕШ

По сути, самая высокая комбинация в покере является лучшим из возможных стрит-флешей. Это пять карт подряд от туза (А) до 10 одинаковой масти. Роял-флеш может попасться нескольким игрокам только, если он выпадает на столе. В таком случае банк делится на всех активных игроков поровну.