У покері зірвали величезний джекпот: гроші отримали навіть ті, хто програв

Сім гравців розділили між собою 609 тисяч доларів після того, як один з них програв, маючи на руках чотири дами, а його супернику прийшов стріт-флеш

Вони зірвали величезний джекпот

Маєш класну комбінацію і протримався до шоудауну, але все одно програв сильнішій руці? У багатьох гравців після такого опускаються руки. Однак за сильної комбінації той, хто програв, може все одно зірвати солідний куш. Називається це бед-біт. Саме така досить рідкісна ситуація сталася в одному з покер-румів у США.

За столом у Філадельфії сиділи семеро осіб, які розділили між собою 609 627 доларів. А все через незвичайну роздачу.

Один з гравців весь час підвищував ставки, зібравши чотири дами (каре). Але на рівері у його суперника випав стріт-флеш до короля. Ось це і є той самий горезвісний бед-біт! Це ситуація в розіграші, коли явний лідер по силі руки програє на шоудауні опонентові, який має спочатку дуже слабкі шанси на виграш і покладається на удачу.

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Несправедливо? Можливо. Тому покер-руми або клуби часто пропонують страховки від бед-бітів і розігрують спеціальні джекпоти. Зазвичай такий джекпот передбачає програш комбінації не нижче каре. І при настанні бед-біту гроші розподіляються між учасниками, які дійшли до шоудауну. Більш того, в деяких випадках частина джекпота дістається й іншим гравцям, які скинули до розкриття карт.

Як поділили призові в нашому випадку? Переможець забрав 50% джекпоту – 304,8 тисячі доларів, 25% джекпоту (152,4 тисячі) дісталися гравцеві з каре, а решту грошей розділили порівну між рештою учасників гри. Кожен отримав по $30,4 тисячі, повідомляє сайт casinocitytimes.com.