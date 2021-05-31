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Красуня Кара Скотт: спочатку билася в рингу, тепер бореться за покерним столом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
31 травня, 18:32
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Канадська телеведуча займалася тайським боксом, потім вела чемпіонат світу з нардів, а зараз заробила понад півмільйона доларів у покері
Кара Скотт - поєднує гру в покер з роботою на телебаченні
Кара Скотт - поєднує гру в покер з роботою на телебаченні / Фото: Instagram

Покер – один з небагатьох видів спорту, де жінки і чоловіки можуть змагатися між собою. Хто стежить за покерними турнірами, напевно, помічав симпатичну телеведучу. Її ж могли бачити телеглядачі і за покерним столом. Це Кара Скотт.

Професійний покер в житті Кари з'явився не відразу. Вона виросла в Канаді, в дитинстві займалася тайським боксом і будучи журналісткою почала вести передачі про єдиноборства.

Потім її запросили стати ведучою чемпіонату світу з нардів. А далі покликали працювати на великих покерних шоу.

Згодом Карі набридло бути лише глядачкою покерних баталій. Вона вирішила спробувати свої сили за столом. Успішно. Зараз на її рахунку більше 600 тисяч доларів призових.

Скотт продовжує поєднувати гру в покер з роботою на телебаченні. Зараз живе в Словенії.

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