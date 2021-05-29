ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКІВ: розповідаємо про всі комбінації покеру по старшинству

Всього існує 10 комбінацій, які визначають переможця розіграшу в покері. Розповідаємо докладніше про них.

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Ознайомившись з правилами гри в Техаський Холдем, більшість новачків відразу ж вивчає можливі комбінації. Нагадаємо, що за підсумками розіграшу на шоудауні банк дістається гравцеві з найкращою комбінацією п'яти карт з семи можливих. Всього комбінацій в Техаському Холдемі існує 10. Детальніше про них в порядку зростання:

СТАРША КАРТА

По суті, дана комбінація означає в принципі відсутність будь-якої комбінації. Якщо ж ні у кого з активних гравців не складена якась комбінація, банк залишається покеристу зі старшою картою. Наприклад, якщо у одного гравця на руках є К , а в іншого А, банк дістанеться другому.

ПАРА

Комбінація з двох карт одного рангу (дві 10 або два К). Якщо у двох і більше гравців на руках опиняються пари, перемагає гравець з парою більш високого рангу. У разі, якщо в обох гравців однакового рівна комбінація, долю банку вирішує старша карта з трьох, що залишилися.

ДВІ ПАРИ

Комбінація з чотирьох карт, де дві карти складають пару одного, а ще дві карти – пару іншого рангу. Якщо у двох і більше гравців на руках опиняються по дві пари, переможе гравець з парою більш високого рангу. Якщо ж однакові дві пари виявляються у всіх гравців, банк забирає гравець з вищим кіккером (старшою п'ятою картою).

СЕТ

Таку комбінацію складають три карти одного рангу. Принцип визначення переможця при даній комбінації такий же, як і в минулих випадках. Перемагає сет більш високого рангу, а за однакової вартості – вищий кіккер.

СТРІТ

У цю комбінацію входять п'ять карт, що йдуть за своїм рангом один за одним. Якщо ж стріт зібрали двоє і більше гравців, банк дістається тому, у кого вище рангом найвища карта стріту. У разі однакового стріта банк ділиться. Варто відзначити, що туз (А) може виступати не тільки найстаршою картою у стріті (А, К, Q, J, 10), а й наймолодшою (5, 4, 3, 2, А).

ФЛЕШ

Такою комбінацією є набір п'яти карт з однаковими мастями. За наявності флеша у кількох покеристів перемога дістається тому, у кого вища карта в комбінації. У разі повної ідентичності банк ділиться порівну.

ФУЛЛ-ХАУС

Комбінація з п'яти карт, яка є поєднанням сету і пари – три карти одного рангу та дві карти іншого. У разі рівності комбінацій перемога дістається тому, у кого сет "всередині" фул-хаусу вищого рангу.

КАРЕ

Зібравши комбінацію з чотирьох карт одного рангу, гравець отримає третю за силою комбінацію в покері. Якщо у двох гравців випадає каре, банк забере гравець з четвіркою карт більш високого рангу. Каре може випасти на столі. Тоді гравець з більш високим кіккером забирає банк.

СТРІТ-ФЛЕШ

Комбінація є з'єднанням стріту та флеша, тобто включає в себе п'ять карт підряд за рангом однієї масті. Якщо ж стріт-флеш випадає більше ніж одному гравцеві, перемагає гравець з вищою старшою картою всередині комбінації.

РОЯЛ-ФЛЕШ

По суті, найвища комбінація в покері є найкращим з можливих стріт-флешів. Це п'ять карт підряд від туза (А) до 10 однакової масті. Роял-флеш може випасти кільком гравцям тільки, якщо він випадає на столі. В такому випадку банк ділиться на всіх активних гравців порівну.