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В погоне за браслетами: как Даниэль Негреану планирует покорять Мировую серию покера 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
18 июня, 18:10
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Канадский хайроллер планирует снимать видеоблоги и жить в доме на колесах во время WSOP
Даниэль Негреану серьезно настроен на Мировую серию покера
Даниэль Негреану серьезно настроен на Мировую серию покера / Фото: Pokernews

Уже осенью впервые за два года стартует Мировая серия покера (WSOP) в офлайн-режиме. Череда турниров пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

Принять участие в нем планирует, пожалуй, самый популярный покерист современности Даниэль Негреану. Канадец заявил, что доволен расписанием WSOP 2021. Кроме того, игрок отметил, что перенос турнира с лета на осень пойдет на пользу, ведь жара его сильно изматывает.

По привычке Даниэль намерен жить в доме на колесах во время серии. Кроме того, хайроллер намерен снимать видеоблоги, в которых подробно расскажет о ходе различных ивентов во время WSOP.

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Стоит отметить, что Негреану собирается завоевать третий титул игрока года WSOP (2004 и 2013). Кроме того, Даниэль имеет возможность подобраться к рекордсменам по количеству золотых браслетов серии. На данный моменту канадца их шесть, тогда как у Фила Хельмута их аж 15, а у Чана, Брансона и Айви – по 10. К слову, последние двое также примут участие на WSOP 2021.

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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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