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Как одолеть карманную пару тузов: 5 лучших раздач на последней Мировой серии покера (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июня, 21:40
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Накануне нового розыгрыша WSOP вспоминаем самые крутые руки прошлой серии, которая прошла в Чехии
Хуссейн Энсан - победитель Главного события WSOP 2019
Хуссейн Энсан - победитель Главного события WSOP 2019 / Фото: Americas Cardroom

Уже в сентябре возвращается Мировая серия покера (WSOP), которая сделала паузу в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В Лас-Вегас съедутся многие знаменитости, среди которых будет и легенда NBA Тони Паркер.

В 2019 году WSOP прошла в Чехии, разыграв 15 золотых браслетов. Особенно запомнилось Главное событие серии, сенсационным победителем которой стал немец Хуссейн Энсан. Покерист поднял 10 миллионов долларов. Впрочем, тот розыгрыш запомнился несколькими невероятными раздачами с ходами в олл-ин.

Предлагаем вам вспомнить пятерку лучших рук того Main Event:

покерWSOP
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2
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3
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