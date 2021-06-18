У гонитві за браслетами: як Даніель Негреану планує підкорювати Світову серію покеру 2021

Канадський хайролер планує знімати відеоблог та жити в будинку на колесах під час WSOP

Даніель Неграну серйозно налаштований на Світову серію покеру / Фото: Pokernews

Уже восени вперше за два роки стартує Світова серія покеру (WSOP) в офлайн-режимі. Череда турнірів пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Взяти участь в ньому планує, мабуть, найпопулярніший покерист сучасності Даніель Негреану. Канадець заявив, що задоволений розкладом WSOP 2021. Крім того, гравець зазначив, що перенесення турніру з літа на осінь піде на користь, адже спека його сильно виснажує.

За звичкою Даніель має намір жити в будинку на колесах під час серії. Крім того, хайролер хоче знімати відеоблог, в яких докладно розповість про хід різних івентів під час WSOP.

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Варто відзначити, що Негреану збирається завоювати третій титул гравця року WSOP (2004 та 2013). Крім того, Даніель має можливість підібратися до рекордсменів за кількістю золотих браслетів серії. На цей момент канадця їх шість, тоді як у Філа Хельмута їх аж 15, а у Чана, Брансона та Айві – по 10. До речі, останні двоє також візьмуть участь на WSOP 2021.