Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Минай - Динамо: онлайн Минай - Динамо: онлайн 📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Монако – ни ногой! Как самый титулованный покерист просадил миллион долларов за ночь

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 ноября, 14:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фил Хельмут неудачно заехал в Монте-Карло на хедз-ап с Филом Айви и остался без солидной суммы
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил Хельмут является одним из самых успешных покеристов в истории. PokerBrat входит в ТОП-20 игроков по доходу от игры за овальным столом, заработав за карьеру более 26 миллионов долларов.

К тому же, Хельмут является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов (16), опережая преследователей аж на шесть титулов. Правда, у американца не всегда были успешные моменты в игре.

Реклама

Читайте также: WSOP выпустит NFT-токены c Манимейкером и Брансоном

Так, недавно Фил вспомнил дикую историю, как за вечер умудрился серьезно проиграться в хедз-апе со своим тезкой-хайроллером Филом Айви. Парочка сошлась в одном из казино Монако, а вечер закончился антирекордом для Хельмута.

"Я не мог вспомнить, чтобы я когда-либо уходил в минус больше чем на 130 тысяч долларов. Тогда я это обнаружил и все равно продолжал проигрывать. Позже я понял, что потерял 536K. Это было не просто больно!

С тех пор я ни разу не возвращался в Монте-Карло. Тогда я еще и дважды попал с королями в тузы... Стало очевидно, что нужно как можно скорее уехать из города, пока не случилось что-то похуже".

Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP
Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

Реклама

На этом Фил не остановился и решил съездить в Италию к своей сестре. От нее он набрал жену и попросил выписать чеки на благотворительность на сумму 460 тысяч.

"Я сказал ей, что не положу трубку, пока мы не потратим как минимум 460 тысяч долларов на благотворительность или оплату дома. 35 минут я был на связи с супругой, пока она выписывала все необходимые чеки и рассылала письма адресатам. Только после этого я выключил телефон и смог лечь спать".

Хельмут считает, что если он сделал что-то глупое и необдуманное, то обязан компенсировать потерянную сумму добрыми делами. В итоге получилось, что за вечер Фил просадил аж миллион долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять