В Монако – ни ногой! Как самый титулованный покерист просадил миллион долларов за ночь

Фил Хельмут неудачно заехал в Монте-Карло на хедз-ап с Филом Айви и остался без солидной суммы

Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил Хельмут является одним из самых успешных покеристов в истории. PokerBrat входит в ТОП-20 игроков по доходу от игры за овальным столом, заработав за карьеру более 26 миллионов долларов.

К тому же, Хельмут является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов (16), опережая преследователей аж на шесть титулов. Правда, у американца не всегда были успешные моменты в игре.

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Так, недавно Фил вспомнил дикую историю, как за вечер умудрился серьезно проиграться в хедз-апе со своим тезкой-хайроллером Филом Айви. Парочка сошлась в одном из казино Монако, а вечер закончился антирекордом для Хельмута.

"Я не мог вспомнить, чтобы я когда-либо уходил в минус больше чем на 130 тысяч долларов. Тогда я это обнаружил и все равно продолжал проигрывать. Позже я понял, что потерял 536K. Это было не просто больно! С тех пор я ни разу не возвращался в Монте-Карло. Тогда я еще и дважды попал с королями в тузы... Стало очевидно, что нужно как можно скорее уехать из города, пока не случилось что-то похуже".

Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

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На этом Фил не остановился и решил съездить в Италию к своей сестре. От нее он набрал жену и попросил выписать чеки на благотворительность на сумму 460 тысяч.

"Я сказал ей, что не положу трубку, пока мы не потратим как минимум 460 тысяч долларов на благотворительность или оплату дома. 35 минут я был на связи с супругой, пока она выписывала все необходимые чеки и рассылала письма адресатам. Только после этого я выключил телефон и смог лечь спать".

Хельмут считает, что если он сделал что-то глупое и необдуманное, то обязан компенсировать потерянную сумму добрыми делами. В итоге получилось, что за вечер Фил просадил аж миллион долларов.