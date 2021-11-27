У Монако – ані ногою! Як найтитулованіший покерист просадив мільйон доларів за ніч

Філ Хельмут невдало заїхав у Монте-Карло на хедз-ап із Філом Айві та залишився без солідної суми

Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Філ Хельмут є одним із найуспішніших покеристів в історії. PokerBrat входить до ТОП-20 гравців з доходу від гри за овальним столом, заробивши за кар'єру понад 26 мільйонів доларів.

До того ж, Хельмут є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів (16), випереджаючи переслідувачів на шість титулів. Щоправда, американець не завжди мав успішні моменти у грі.

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Так, нещодавно Філ згадав дику історію, як за вечір примудрився серйозно програтись у хедз-апі зі своїм тезкою-хайроллером Філом Айві. Парочка зійшлася в одному з казино Монако, а вечір закінчився антирекордом для Хельмута.

"Я не міг згадати, щоб я колись йшов у мінус більше ніж на 130 тисяч доларів. Тоді я це виявив і продовжував програвати. Пізніше я зрозумів, що втратив 536K. Це було не просто боляче! З того часу я ніколи не повертався до Монте-Карло. Тоді я ще й двічі потрапив з королями в тузи... Стало очевидно, що треба якнайшвидше виїхати з міста, поки не трапилося щось гірше".

Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

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На цьому Філ не зупинився і вирішив поїхати до Італії до своєї сестри. Від неї він набрав дружину та попросив виписати чеки на благодійність на суму 460 тисяч.

"Я сказав їй, що не покладу слухавку, поки ми не витратимо щонайменше 460 тисяч доларів на благодійність чи оплату будинку. 35 хвилин я був на зв'язку з дружиною, поки вона виписувала всі необхідні чеки і надсилала листи адресатам. Тільки після цього я вимкнув телефон і зміг лягти спати".

Гельмут вважає, що коли він зробив щось безглузде і необдумане, то зобов'язаний компенсувати втрачену суму добрими справами. У результаті вийшло, що за вечір Філ просадив аж мільйон доларів.