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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Золота історія покеру! WSOP випустить NFT-токени з Манімейкером та Брансоном

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 листопада, 12:05
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Світова серія покеру вирішила виставити на аукціон шість найвизначніших подій у своїй історії, перетворивши їх на криптовалюту
Кріс Манімейкер (зверху) та Дойл Брансон (знизу) стануть частиною NFT від Світової серії покеру
Кріс Манімейкер (зверху) та Дойл Брансон (знизу) стануть частиною NFT від Світової серії покеру

У ці дні в Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру 2021. Днями визначився чемпіон Main Event, яким став австрієць Корай Алдемір. Хлопцеві підкорився приз у 8 мільйонів доларів.

Тим часом WSOP вирішила не відставати від сучасних тенденцій та створює свій NFT-токен (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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Для прикладу, нещодавно Андрій Шевченко випустив токени зі своїм футбольним сезоном 2003/2004. Світова серія покеру займеться продажем найпам'ятніших моментів в її історії.

З 17 листопада по 6 грудня організація проведе шість аукціонів з найкласнішими подіями на турнірах, які продаватимуться у форматі. Назва аукціону – "Gallery of Champion Moments":

  • 17 листопада — перемога Кріса Манімейкера у Головній події WSOP 2003

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  • 22 листопада — перемоги Стю Унгара у Головних подіях 1980, 1981 та 1997 років

  • 24 листопада – Перемога Філа Хельмута в Головній події 1989 року

  • 29 листопада – перемога Скотті Нгуєна на Main Event у 1998 році

Scotty Nguyen – Wikipedia

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  • 1 грудня — Дойл Брансон та його десятий браслет, виграний у 2005 році.

  • 6 грудня — Джонні Чен та дві поспіль перемоги у Головних подіях 1987 та 1988 років

PokerNews Exclusive: Johnny Chan on Texas Cardroom, a Hellmuth Rematch &amp; More | PokerNews

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Торги проходять на платформі WAX (Worldwide Asset eXchange) із використанням її власної валюти WAX Coin, яка нині оцінюється у 90 центів. Зараз на аукціоні розміщено лише токен із Манімейкером. Поки що максимальна запропонована за нього ціна – 931 WAX (837 доларів).

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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