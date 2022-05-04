Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Голливуде снимут фильм про самого крутого покериста всех времен

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 19:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Студия Radar Pictures приступила к производству фильма-байолика о великом Дойле Брансоне. Правда, в прокат он поступит нескоро
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет / Фото: Cardschat

В Голливуде решили снять биографический фильм о великом покеристе Дойле Брансоне. Эту информацию подтвердил портал Deadline.

Разработкой проекта уже занимается студия Radar Pictures, а сценаристом и продюсером откликнулся стать бывший игрок Джастин Смит. Покерист признался, что не представлял себе иной кандидатуры для байолика, кроме "Техасской Долли".

Реклама

"Мне присылали множество сценариев про азартные игры и покер. Но ни один из них не заинтересовал меня так, как история Дойла. Я не знаю лучшей истории жизни.

Я лично играл в больших играх за одним столом с ним. Для меня большая честь иметь уникальную возможность рассказать его историю и точно показать покер того времени со стороны инсайдера".

Сейчас фильм все еще на ранней стадии разработки. После написания сценария он должен быть утвержден самим Дойлом и лишь затем начнутся кастинги и съемки.

Дойл Брансон считается одним из самых выдающихся покеристов всех времен. На его счету аж 10 браслетов WSOP и две победы в Main Event Мировой серии покера.

Читайте также: Негреану продемонстрировал нереальное мастерство в дуэли с Брансоном

Реклама

У 2006 году журнал "BLUFF" признал Брансона самой влиятельной фигурой в мире покера. Через три года про него сняли автобиографический фильм "Крестный отец покера".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять