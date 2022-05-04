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У Голлівуді знімуть фільм про найкрутішого покериста всіх часів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 травня, 19:27
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Студія Radar Pictures розпочала виробництво фільму-байоліка про великого Дойла Брансона. Щоправда, у прокат він надійде не скоро
Знаменитому покеристи Дойлу Брансону виповнилося 88 років
Знаменитому покеристи Дойлу Брансону виповнилося 88 років / Фото: Cardschat

У Голлівуді вирішили зняти біографічний фільм про великого покериста Дойла Брансона. Цю інформацію підтвердив портал Deadline.

Розробкою проєкту вже займається студія Radar Pictures, а сценаристом та продюсером відгукнувся стати колишній гравець Джастін Сміт. Покерист зізнався, що не уявляв іншої кандидатури для байоліка, крім "Техаської Доллі".

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"Мені надсилали безліч сценаріїв про азартні ігри та покер. Але жоден із них не зацікавив мене так, як історія Дойла. Я не знаю кращої історії життя.

Я особисто грав у великих іграх за одним столом із ним. Для мене велика честь мати унікальну нагоду розповісти його історію та точно показати покер того часу з боку інсайдера".

Наразі фільм все ще на ранній стадії розробки. Після написання сценарію він має бути затверджений самим Дойлом і лише потім розпочнуться кастинги та зйомки.

Дойл Брансон вважається одним із найвидатніших покеристів усіх часів. На його рахунку аж 10 браслетів WSOP та дві перемоги у Main Event Світової серії покеру.

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2006 року журнал BLUFF визнав Брансона найвпливовішою фігурою у світі покеру. Через три роки про нього зняли автобіографічний фільм "Хрещений батько покеру".

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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