Блеф тижня: Негреану продемонстрував нереальну майстерність у дуелі з Брансоном (відео)

Канадський хайролер шикарно відіграв двох опонентів у турнірі за 100 тисяч доларів, показавши чудеса блефу

Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Вчора у Лас-Вегасі стартував 9 сезон популярного телешоу High Stakes Poker. Організатором та транслятором події виступила популярна стрімінгова платформа PokerGo.

Саме в їхній студії в казино Aria у Лас-Вегасі і пройшла гра, на яку зібралися 8 топових покеристів:

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Філ Айві

Даніель Негреану

Дойл Брансон

Том Дван

Корай Алдемір

Патрік Антоніус

Джеймс Борд

Кім Халтман

Мінімальний бай-ін кеш-ігри з Безлімітного Холдему становив аж 100 тисяч доларів, а блайнди – 2К та 4К. Вже досить швидко свого банку втратив Том Дван, який ризикнув з АК піти в олл-ін і програв Борду з парою дам. Довелося робити ребай.

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Тихіше за всіх поводився Філ Айві, який довгий час мовчав. Однак у відповідний момент "Тайгер Вудс" зумів забрати солідний банк із зібраним на терні сетом.

Втім, найбільша роздача трапилася, коли до флопа дійшли Брансон (9♥88♠️), Негреану (6♦️4♦️) і Халтман (Q♣️J♠️). На флопі та терні випали аж чотири піки (6-9-Т-А), що дозволило Дойлу та Кіму зібрати флеш, але у останнього був натсовий.

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Негреану ж втратив шанси на перемогу, а Брансона рятувала лише пікова сімка. Проте активно почав підвищувати ставки PokerKid, чим змусив спершу Дойла скинути.

А коли на рівері випала шістка (сет для канадця), той запушив ще більше і Халтман повірив у наявність сильних піків у Даніеля. Ось ця майстерність!