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Блеф тижня: Негреану продемонстрував нереальну майстерність у дуелі з Брансоном (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 лютого, 18:01
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Канадський хайролер шикарно відіграв двох опонентів у турнірі за 100 тисяч доларів, показавши чудеса блефу
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Вчора у Лас-Вегасі стартував 9 сезон популярного телешоу High Stakes Poker. Організатором та транслятором події виступила популярна стрімінгова платформа PokerGo.

Саме в їхній студії в казино Aria у Лас-Вегасі і пройшла гра, на яку зібралися 8 топових покеристів:

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  • Філ Айві
  • Даніель Негреану
  • Дойл Брансон
  • Том Дван
  • Корай Алдемір
  • Патрік Антоніус
  • Джеймс Борд
  • Кім Халтман

покер с высокими ставками 9 сезон

Мінімальний бай-ін кеш-ігри з Безлімітного Холдему становив аж 100 тисяч доларів, а блайнди – 2К та 4К. Вже досить швидко свого банку втратив Том Дван, який ризикнув з АК піти в олл-ін і програв Борду з парою дам. Довелося робити ребай.

Том Дван покер

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Тихіше за всіх поводився Філ Айві, який довгий час мовчав. Однак у відповідний момент "Тайгер Вудс" зумів забрати солідний банк із зібраним на терні сетом.

Фил Айви и Дойл Брансон.

Втім, найбільша роздача трапилася, коли до флопа дійшли Брансон (9♥88♠️), Негреану (6♦️4♦️) і Халтман (Q♣️J♠️). На флопі та терні випали аж чотири піки (6-9-Т-А), що дозволило Дойлу та Кіму зібрати флеш, але у останнього був натсовий.

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Негреану ж втратив шанси на перемогу, а Брансона рятувала лише пікова сімка. Проте активно почав підвищувати ставки PokerKid, чим змусив спершу Дойла скинути.

А коли на рівері випала шістка (сет для канадця), той запушив ще більше і Халтман повірив у наявність сильних піків у Даніеля. Ось ця майстерність!

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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