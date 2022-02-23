Блеф недели: Негреану продемонстрировал нереальное мастерство в дуэли с Брансоном (видео)

Канадский хайроллер шикарно отыграл двух оппонентов в турнире за 100 тысяч долларов, показав чудеса блефа

Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Вчера в Лас-Вегасе стартовал 9 сезон популярного телешоу High Stakes Poker. Организатором и транслятором события выступила популярная стриминговая платформа PokerGo.

Именно в их студии в казино Aria в Лас-Вегасе и прошла игра, на которую собрались 8 топовых покеристов:

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Фил Айви

Даниэль Негреану

Дойл Брансон

Том Дван

Корай Алдемир

Патрик Антониус

Джеймс Борд

Ким Халтман

Минимальный бай-ин кэш-игры по Безлимитному Холдему составил аж 100 тысяч долларов, а блайнды – 2К и 4К. Уже довольно быстро своего банка лишился Том Дван, который рискнул с АК пойти в олл-ин и проиграл Борду с парой дам. Пришлось делать ребай.

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Тише всех себя вел Фил Айви, который долгое время молчал. Однако в подходящий момент "Тайгер Вудс" сумел забрать солидный банк с собранным на терне сетом.

Впрочем, самая запоминающаяся раздача случилась, когда до флопа дошли Брансон (9♥️8♠️), Негреану (6♦️4♦️) и Халтман (Q♣️J♠️). На флопе и терне выпали аж четыре пики (6-9-Т-А), что позволило Дойлу и Киму собрать флеш, но у последнего был натсовый.

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Негреану же потерял шансы на победу, а Брансона спасала бы лишь пиковая семерка. Однако активно начал повышать ставки PokerKid, чем заставил сначала Дойла сбросить.

А когда на ривере выпала шестерка (сет для канадца), тот запушил еще больше и Халтман поверил в наличие сильной пики у Даниэля. Вот это мастерство!