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Блеф недели: Негреану продемонстрировал нереальное мастерство в дуэли с Брансоном (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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23 февраля, 18:01
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Канадский хайроллер шикарно отыграл двух оппонентов в турнире за 100 тысяч долларов, показав чудеса блефа
Даниэль Негреану - легенда покерного мира
Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Вчера в Лас-Вегасе стартовал 9 сезон популярного телешоу High Stakes Poker. Организатором и транслятором события выступила популярная стриминговая платформа PokerGo.

Именно в их студии в казино Aria в Лас-Вегасе и прошла игра, на которую собрались 8 топовых покеристов:

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  • Фил Айви
  • Даниэль Негреану
  • Дойл Брансон
  • Том Дван
  • Корай Алдемир
  • Патрик Антониус
  • Джеймс Борд
  • Ким Халтман

покер с высокими ставками 9 сезон

Минимальный бай-ин кэш-игры по Безлимитному Холдему составил аж 100 тысяч долларов, а блайнды – 2К и 4К. Уже довольно быстро своего банка лишился Том Дван, который рискнул с АК пойти в олл-ин и проиграл Борду с парой дам. Пришлось делать ребай.

Том Дван покер

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Тише всех себя вел Фил Айви, который долгое время молчал. Однако в подходящий момент "Тайгер Вудс" сумел забрать солидный банк с собранным на терне сетом.

Фил Айви и Дойл Брансон.

Впрочем, самая запоминающаяся раздача случилась, когда до флопа дошли Брансон (9♥️8♠️), Негреану (6♦️4♦️) и Халтман (Q♣️J♠️). На флопе и терне выпали аж четыре пики (6-9-Т-А), что позволило Дойлу и Киму собрать флеш, но у последнего был натсовый.

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Негреану же потерял шансы на победу, а Брансона спасала бы лишь пиковая семерка. Однако активно начал повышать ставки PokerKid, чем заставил сначала Дойла сбросить.

А когда на ривере выпала шестерка (сет для канадца), тот запушил еще больше и Халтман поверил в наличие сильной пики у Даниэля. Вот это мастерство!

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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