Украинский стример круто начал 2022 год, выиграв почти 100 тысяч в прямом эфире (видео(

Андрей Козленко стал одним из лучших игроков первого в 2022 году Sunday Million, а также собрал рекордную аудиторию на стриме

Андрей Козленко - один из лучших украинских покеристов

В начале 2022 года состоялся первый турнир Sunday Million, который является флагманским ивентом в онлайне. На дебютное событие года организаторы решили установить удвоенную гарантию 2 миллиона и бай-ин всего 215 долларов.

Одним из героев турнира стал украинский онлайн-игрок Андрей Козленко. Украинец вышел за финальный стол со вторым стеком и решил провести решающую стадию ивента на стриме.

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В итоге Babyshark продержался за финалкой около двух часов и завершил ивент четвертым. В решающей раздаче Козленко уступил будущему триумфатору Sunday Million Дэну Уилсону. Причем, украинцу явно не повезло на ривере.

Впрочем, Андрей явно не расстроился, ведь поднял аж 98 тысяч долларов. Это его лучшие призовые в онлайн-карьере, ведь за весь прошлый год он заработал почти в два раза меньше – 55К.

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Кроме того, стрим финального стола позволил ему собрать рекордную аудиторию на Twitch. За успехом Козленко в прямом эфире следили 8 тысяч человек.