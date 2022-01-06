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Український стрімер круто розпочав 2022 рік, вигравши майже 100 тисяч у прямому ефірі (відео(

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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6 січня, 18:40
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Андрій Козленко став одним із найкращих гравців першого у 2022 році Sunday Million, а також зібрав рекордну аудиторію на стримі
Андрій Козленко - один із найкращих українських покеристів
Андрій Козленко - один із найкращих українських покеристів

На початку 2022 відбувся перший турнір Sunday Million, який є флагманським івентом в онлайні. На дебютну подію року організатори вирішили встановити подвоєну гарантію 2 мільйони та бай-ін всього 215 доларів.

Одним із героїв турніру став український онлайн-гравець Андрій Козленко. Українець вийшов за фінальний стіл з другим стеком та вирішив провести вирішальну стадію івенту на стрімі.

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У підсумку Babyshark протримався за фіналкою близько двох годин та завершив івент четвертим. У вирішальній роздачі Козленко поступився майбутньому тріумфатору Sunday Million Дену Вілсону. Причому українцеві явно не пощастило на рівері.

Втім, Андрій явно не засмутився, адже підняв аж 98 тисяч доларів. Це його найкращі призові в онлайн-кар'єрі, адже за минулий рік він заробив майже вдвічі менше – 55К.

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Крім того, стрім фінального столу дозволив йому зібрати рекордну аудиторію на Twitch. За успіхом Козленка у прямому ефірі стежили 8 тисяч осіб.

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