Украинец заработал 30 тысяч евро на крупном турнире по покеру в Барселоне

Пока в Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера, в Европе также не забывают проводить горячие серии. Не все представители Старого Света готовы тратить деньги на переезд, проживание и дорогие бай-ины в "городе грехов".
К примеру, в Барселоне состоялся турнир MILLIONS Europe Open, собравший поле из 203 игроков. Бай-ин события составил 1100 евро. Среди участников оказался и украинец Андрей Козакевич.
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Наш соотечественник не только смог попасть в призы, но и вышел за финальный стол и дошел до хедз-апа. В нем Андрей сразился с опытным испанцем Рамоном Колильясом.
У соперника было трехкратное преимущество в стеке, поэтому испанец и добыл победу на опыте. В решающей раздаче он с А4 выбил Козакевича, которому прилетели КТ. В итоге Илья сумел заработать 31,2 тысячи евро.
Результаты финального стола MILLIONS Europe Open:
- Рамон Колильяс – 45 тыс. евро
- Андрей Козакевич – 31,2 тыс. евро
- Итало Модена – 20,3 тыс. евро
- Рулоф Пепинг – 14,8 тыс. евро
- Виктор Шухлиб – 11,1 тыс. евро
- Лаури Сааскилахти – 9,2 тыс. евро
- Пабло Гонсалес – 7,5 тыс. евро
- Марко Манко – 5,9 тыс. евро
- Артур Конан – 4,5 тыс. евро