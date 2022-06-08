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Украинец заработал 30 тысяч евро на крупном турнире по покеру в Барселоне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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8 июня, 14:33
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Андрей Козакевич не пожалел тысячи евро на бай-ин и занял второе место на MILLIONS Europe Open
Рамон Колильяс выиграл MILLIONS Europe Open
Рамон Колильяс выиграл MILLIONS Europe Open / Фото: Pokernews

Пока в Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера, в Европе также не забывают проводить горячие серии. Не все представители Старого Света готовы тратить деньги на переезд, проживание и дорогие бай-ины в "городе грехов".

К примеру, в Барселоне состоялся турнир MILLIONS Europe Open, собравший поле из 203 игроков. Бай-ин события составил 1100 евро. Среди участников оказался и украинец Андрей Козакевич.

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Наш соотечественник не только смог попасть в призы, но и вышел за финальный стол и дошел до хедз-апа. В нем Андрей сразился с опытным испанцем Рамоном Колильясом.

У соперника было трехкратное преимущество в стеке, поэтому испанец и добыл победу на опыте. В решающей раздаче он с А4 выбил Козакевича, которому прилетели КТ. В итоге Илья сумел заработать 31,2 тысячи евро.

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Результаты финального стола MILLIONS Europe Open:

  1. Рамон Колильяс – 45 тыс. евро
  2. Андрей Козакевич – 31,2 тыс. евро
  3. Итало Модена – 20,3 тыс. евро
  4. Рулоф Пепинг – 14,8 тыс. евро
  5. Виктор Шухлиб – 11,1 тыс. евро
  6. Лаури Сааскилахти – 9,2 тыс. евро
  7. Пабло Гонсалес – 7,5 тыс. евро
  8. Марко Манко – 5,9 тыс. евро
  9. Артур Конан – 4,5 тыс. евро

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