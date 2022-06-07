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Игрок из Запорожья заработал 16 тысяч долларов на покере в интернете

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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7 июня, 09:56
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Богдан Рунович удачно зашел в турнир за 320 долларов и одолел всех своих оппонентов
Богдан Рунович (по центру) на серии в Киеве с Леоном Цукерником и Бертраном Гроспелье
Богдан Рунович (по центру) на серии в Киеве с Леоном Цукерником и Бертраном Гроспелье

На прошлых выходных в одном из крупнейших онлайн-румов состоялась серия турниров KO Week. Одним из триумфаторов стал украинец.

Наш соотечественник Богдан Рунович решил залететь в ивент по Безлимитному Холдему с бай-ином 320 долларов. В итоге покерист из Запорожья смог преодолеть поле из 212 входов и выиграть аж 16,7 тысячи долларов.

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Также на серии KO Week праздновал успех и обладатель браслета Main Event WSOP Online 2020 Дамьен Салас. Игрок из Аргентины не пожалел 1 тысячу долларов ради HORSE-ивента.

Одолев более сотни оппонентов, Дамьен стал богаче на 30,7 тысячи долларов. Салас в очередной раз продемонстрировал свое мастерство именно в онлайне. В конце мая аргентинец затащил похожий ивент на SCOOP, заработав 104 тысячи.

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Лучшим игроком серии KO Week стал представитель Бразилии "Eleres88". Покерист оформил два титула в турнирах с бай-ином по 1К. В ивенте Thursday Thriller на 49 входов он поднял 15 тысяч, а в субботнем Saturday KO SE (41 вход) бразилец заработал 12К.

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