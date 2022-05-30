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Бог ему в помощь: игрок из Швеции выиграл два турнира по покеру за один вечер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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30 мая, 20:24
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Джерри Один не побоялся залететь в два онлайн-ивента на серии SCOOP и сумел достичь максимального успеха
Джерри Один выиграл уже четвертый титул на SCOOP
Джерри Один выиграл уже четвертый титул на SCOOP

Близится к окончанию весенний кубок по онлайн-покеру, который проводится одним из крупнейших покер-румов мира. Вчера успех праздновал украинец.

Владислав Мартыненко выиграл восьмой титул SCOOP для нашей страны, заработав 17,3 тысячи долларов. В тот же вечер редкое достижение покорилось шведу Джерри Одину.

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Парень с "божественной" фамилией зарегистрировался сразу на два ивента в течение одного вечера и в обоих стал победителем. Причем, в разных дисциплинах – Безлимитной Омахе и Холдеме.

В первом ивенте Джерри сумел заработать 28,1 тысячу долларов, а во втором – 11,1К. Для него это уже четвертая победа на SCOOP за всю карьеру.

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Кроме того, в прошлом году Один дважды триумфовал на WCOOP (чемпионат мира по онлайн-покеру). Всего в интернете он успел заработать более 9 миллионов долларов.

К слову, на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.

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