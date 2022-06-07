Гравець із Запоріжжя заробив 16 тисяч доларів на покері в інтернеті

Богдан Рунович вдало зайшов у турнір за 320 доларів та здолав усіх своїх опонентів

Богдан Рунович (по центру) на серії у Києві з Леоном Цукерником та Бертраном Гроспельє

Минулими вихідними в одному з найбільших онлайн-румів відбулася серія турнірів KO Week. Одним із тріумфаторів став українець.

Наш співвітчизник Богдан Рунович вирішив залетіти в івент Безлімітним Холдемом з бай-іном 320 доларів. У результаті покерист із Запоріжжя зміг подолати поле з 212 входів та виграти аж 16,7 тисячі доларів.

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Також на серії KO Week святкував успіх та володар браслета Main Event WSOP Online 2020 Дам'єн Салас. Гравець з Аргентини не пошкодував 1 тисячі доларів заради HORSE-івенту.

Здолавши понад сотню опонентів, Дам'єн став багатшим на 30,7 тисячі доларів. Салас вкотре продемонстрував свою майстерність саме в онлайні. Наприкінці травня аргентинець затяг схожий івент на SCOOP, заробивши 104 тисячі.

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Найкращим гравцем серії KO Week став представник Бразилії "Eleres88". Покерист оформив два титули у турнірах з бай-іном по 1К. В івенті Thursday Thriller на 49 входів він підняв 15 тисяч, а в суботньому Saturday KO SE (41 вхід) бразилець заробив 12К.