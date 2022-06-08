Українець заробив 30 тисяч євро на великому турнірі з покеру у Барселоні

Поки що у Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру. У Європі також не забувають проводити гарячі серії. Не всі представники Старого Світу готові витрачати гроші на переїзд, проживання та дорогі бай-іни у "місті гріхів".
Наприклад, у Барселоні відбувся турнір MILLIONS Europe Open, який зібрав поле із 203 гравців. Бай-ін події становив 1100 євро. Серед учасників був і українець Андрій Козакевич.
Читайте також: Гравець із Запоріжжя заробив 16 тисяч доларів за покерним столом в інтернеті
Наш співвітчизник не лише зміг потрапити у призи, а й вийшов за фінальний стіл та дійшов до хедз-апу. У ньому Андрій бився з досвідченим іспанцем Рамоном Колільясом.
Суперник мав триразову перевагу в стеку, тому іспанець і здобув перемогу на досвіді. У вирішальній роздачі він із А4 вибив Козакевича, якому прилетіли КТ. У результаті Ілля зумів заробити 31,2 тисяч євро.
Результати фінального столу MILLIONS Europe Open:
- Рамон Колільяс – 45 тис. євро
- Андрій Козакевич – 31,2 тис. євро
- Італо Модена – 20,3 тис. євро
- Рулоф Пепінг – 14,8 тис. євро
- Віктор Шухліб – 11,1 тис. євро
- Лаурі Сааскілахті – 9,2 тис. євро
- Пабло Гонсалес – 7,5 тис. євро
- Марко Манко – 5,9 тис. євро
- Артур Конан – 4,5 тис. євро