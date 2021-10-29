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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинец обставил двух россиян и праздновал победу в престижном онлайн-турнире (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 18:15
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Некий аноним по имени Артем успешно выступил на крупном ивенте в интернете, обойдя более 2,5 тысяч покеристов
Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру
Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру

Несмотря на Мировую серию покера, которая проходит в Лас-Вегасе, многие игроки продолжают искать счастье в онлайне. Так, вчера завершился турнир Bounty Hunters Warmup, который проводил один из ведущих румов мира.

Событие собрало аж 2570 входов, ведь бай-ин оказался совсем небольшим – 25 долларов. За финальный стол вышли по двое представителей Украины и России.

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В решающей стадии игры больше лучше выступили наши соотечественники. Представитель России stammagambit оказался седьмым, а SOCHIPRO занял 3 место.

Читайте также: Украинец выиграл 22 тысячи долларов в престижном онлайн-турнире

Что же касается украинцев, то Андрей Козленко, выступающий под ником "Babyshark4", завершил турнир на 4 месте, тогда как Артему "AAkadem1KK" покорилась победа!

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Будущий триумфатор события начинал финалку со средним стеком, но постепенно вырывался в лидеры и в хедз-апе уверенно одолел оппонента из Китая, потратив на дуэль всего 10 минут.

Результаты финального стола Bounty Hunters Warmup с учетом баунти:

  1. Артём "AAkadem1KK" – 5,5 тыс. долларов
  2. XMTJ888 – 3,1 тыс. долларов
  3. SOCHIPRO – 2,2 тыс. долларов
  4. Андрей "Babyshark4" Козленко – 1,4 тыс. долларов
  5. Zico_10 – 1,1 тыс. долларов

Видео последней раздачи:

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