Фарта не хватило: украинец выиграл 22 тысячи долларов в престижном онлайн-турнире (видео)

Владимир Паламарь отчаянно бился в финалке WPT Deepstacks Online, однако обидно вылетел от канадца Тимоти Келли

WPT Deepstacks Online - один из крупнейших ивентов Мирового покерного тура / Фото: WPT

Вчера один из ведущих онлайн-румов мира завершил серию Мирового покерного тура WPT Deepstacks Online, проведя Главное событие.

На ивент зарегистрировался 1041 игрок, которые вместе нарастили призовой фонд до отметки в 1 миллион долларов. До финалки добрался и представитель Украины Владимир Паламарь.

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Наш соотечественник явно не был фаворитом решающей стадии, ведь начинал финальный стол с самым коротким стеком. Впрочем, Владимир продержался почти час и завершил игру седьмым.

В решающей для себя раздаче Паламарь мог даже удвоиться после выставления с парой королей. На ривере ему прилетел К♠, однако его оппонент Тимоти Келли благодаря этой карте сумел собрать пиковый флеш.

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К слову, именно канадец в итоге и праздновал победу в ивенте. Тимоти без проблем разобрался в хедз-апе со шведом Джерри Одином и забрал главный приз ивента 171,8 тысячи долларов.

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Отметим, что скандинавский покерист сотворил сенсацию, ведь на данный ивент Один отобрался через сателлит, который стоил ему всего 109 долларов. В итоге Джерри сумел приумножить потраченные деньги более, чем в тысячу раз.

Результаты финального стола Main Event WPT Deepstacks Online: