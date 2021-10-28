Фарта не хватило: украинец выиграл 22 тысячи долларов в престижном онлайн-турнире (видео)

Вчера один из ведущих онлайн-румов мира завершил серию Мирового покерного тура WPT Deepstacks Online, проведя Главное событие.
На ивент зарегистрировался 1041 игрок, которые вместе нарастили призовой фонд до отметки в 1 миллион долларов. До финалки добрался и представитель Украины Владимир Паламарь.
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Наш соотечественник явно не был фаворитом решающей стадии, ведь начинал финальный стол с самым коротким стеком. Впрочем, Владимир продержался почти час и завершил игру седьмым.
В решающей для себя раздаче Паламарь мог даже удвоиться после выставления с парой королей. На ривере ему прилетел К♠, однако его оппонент Тимоти Келли благодаря этой карте сумел собрать пиковый флеш.
К слову, именно канадец в итоге и праздновал победу в ивенте. Тимоти без проблем разобрался в хедз-апе со шведом Джерри Одином и забрал главный приз ивента 171,8 тысячи долларов.
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Отметим, что скандинавский покерист сотворил сенсацию, ведь на данный ивент Один отобрался через сателлит, который стоил ему всего 109 долларов. В итоге Джерри сумел приумножить потраченные деньги более, чем в тысячу раз.
Результаты финального стола Main Event WPT Deepstacks Online:
- Тимоти Келли – 171,8 тыс. долларов
- Джерри Один – 118,3 тыс. долларов
- Феликс Стефенсен – 81,3 тыс. долларов
- Свен Андерссон – 53,1 тыс. долларов
- Филипп Хофбауэр – 36,4 тыс. долларов
- Томас Хубер – 28,2 тыс. долларов
- Владимир Паламарь – 22,2 тыс. долларов
- Михаил Скленицка – 17,6 тыс. долларов
- Саймон Брандстром – 13,9 тыс. долларов