Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
poker
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Українець обставив двох росіян та святкував перемогу у престижному онлайн-турнірі (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 жовтня, 18:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Невідомий анонім на ім'я Артем успішно виступив на великому івенті в інтернеті, обійшовши понад 2,5 тисячі покеристів.
Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру
Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру

Попри Світову серія покеру, яка проходить у Лас-Вегасі, багато гравців продовжують шукати щастя в онлайні. Так, учора завершився турнір Bounty Hunters Warmup, який проводив один із провідних румів світу.

Подія зібрала аж 2570 входів, адже бай-ін виявився зовсім невеликим – 25 доларів. За фінальний стіл вийшли по двоє представників України та Росії.

Реклама

У вирішальній стадії гри краще виступили наші співвітчизники. Представник Росії stammagambit став сьомим, а SOCHIPRO зайняв 3 місце.

Читайте також: Українець виграв 22 тисячі доларів у престижному онлайн-турнірі

Що ж до українців, то Андрій Козленко, який виступає під ніком "Babyshark4", завершив турнір на 4 місці, тоді як Артему "AAkadem1KK" підкорилася перемога!

Реклама

Майбутній тріумфатор події розпочинав фіналку із середнім стеком, але поступово виривався у лідери та в хедз-апі впевнено здолав опонента з Китаю, витративши на дуель лише 10 хвилин.

Результати фінального столу Bounty Hunters Warmup з урахуванням баунті :

  1. Артем "AAkadem1KK" – 5,5 тис. доларів
  2. XMTJ888 – 3,1 тис. доларів
  3. SOCHIPRO – 2,2 тис. доларів
  4. Андрій "Babyshark4" Козленко – 1,4 тис. доларів
  5. Zico_10 – 1,1 тис. доларів

Відео останньої роздачі:

Реклама
Відео: Pokeroff

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти