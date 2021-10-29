Українець обставив двох росіян та святкував перемогу у престижному онлайн-турнірі (відео)

Невідомий анонім на ім'я Артем успішно виступив на великому івенті в інтернеті, обійшовши понад 2,5 тисячі покеристів.

Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру

Попри Світову серія покеру, яка проходить у Лас-Вегасі, багато гравців продовжують шукати щастя в онлайні. Так, учора завершився турнір Bounty Hunters Warmup, який проводив один із провідних румів світу.

Подія зібрала аж 2570 входів, адже бай-ін виявився зовсім невеликим – 25 доларів. За фінальний стіл вийшли по двоє представників України та Росії.

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У вирішальній стадії гри краще виступили наші співвітчизники. Представник Росії stammagambit став сьомим, а SOCHIPRO зайняв 3 місце.

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Що ж до українців, то Андрій Козленко, який виступає під ніком "Babyshark4", завершив турнір на 4 місці, тоді як Артему "AAkadem1KK" підкорилася перемога!

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Майбутній тріумфатор події розпочинав фіналку із середнім стеком, але поступово виривався у лідери та в хедз-апі впевнено здолав опонента з Китаю, витративши на дуель лише 10 хвилин.

Результати фінального столу Bounty Hunters Warmup з урахуванням баунті :

Артем "AAkadem1KK" – 5,5 тис. доларів XMTJ888 – 3,1 тис. доларів SOCHIPRO – 2,2 тис. доларів Андрій "Babyshark4" Козленко – 1,4 тис. доларів Zico_10 – 1,1 тис. доларів

Відео останньої роздачі:

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