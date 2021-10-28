Фарту не вистачило: українець виграв 22 тисячі доларів у престижному онлайн-турнірі (відео)

Учора один із провідних онлайн-румів світу завершив серію Світового покерного туру WPT Deepstacks Online, провівши Головну подію.
На івент зареєструвався 1041 гравець, які разом наростили призовий фонд до позначки 1 мільйон доларів. До фіналки дістався і представник України Володимир Паламар.
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Наш співвітчизник явно не був фаворитом вирішальної стадії, адже розпочинав фінальний стіл із найкоротшим стеком. Втім, Володимир протримався майже годину і завершив гру сьомим.
У вирішальній для себе роздачі Паламар міг навіть подвоїтися після виставлення з парою королів. На рівері йому прилетів К♠, проте його опонент Тімоті Келлі завдяки цій карті зумів зібрати піковий флеш.
До речі, саме канадець у підсумку і святкував перемогу в Івенті. Тімоті без проблем розібрався в хедз-апі зі шведом Джеррі Одіном і забрав головний приз івенту 171,8 тисячі доларів.
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Зазначимо, що скандинавський покерист створив сенсацію, адже на цей івент Одін відібрався через сателіт, який коштував йому лише 109 доларів. У результаті Джеррі зумів примножити витрачені гроші більш ніж у тисячу разів.
Результати фінального столу Main Event WPT Deepstacks Online:
- Тімоті Келлі – 171,8 тис. доларів
- Джеррі Один – 118,3 тис. доларів
- Фелікс Стефенсен – 81,3 тис. доларів
- Свен Андерссон – 53,1 тис. доларів
- Філіп Хофбауер – 36,4 тис. доларів
- Томас Хубер – 28,2 тис. доларів
- Володимир Паламар – 22,2 тис. доларів
- Міхаїл Скленіцка – 17,6 тис. доларів
- Саймон Брандстром – 13,9 тис. доларів