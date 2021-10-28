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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Фарту не вистачило: українець виграв 22 тисячі доларів у престижному онлайн-турнірі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
28 жовтня, 22:10
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Володимир Паламар відчайдушно бився у фіналці WPT Deepstacks Online, проте прикро вилетів від канадця Тімоті Келлі
WPT Deepstacks Online - один з найбільших івентів Світового туру покеру
WPT Deepstacks Online - один з найбільших івентів Світового туру покеру / Фото: WPT

Учора один із провідних онлайн-румів світу завершив серію Світового покерного туру WPT Deepstacks Online, провівши Головну подію.

На івент зареєструвався 1041 гравець, які разом наростили призовий фонд до позначки 1 мільйон доларів. До фіналки дістався і представник України Володимир Паламар.

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Наш співвітчизник явно не був фаворитом вирішальної стадії, адже розпочинав фінальний стіл із найкоротшим стеком. Втім, Володимир протримався майже годину і завершив гру сьомим.

У вирішальній для себе роздачі Паламар міг навіть подвоїтися після виставлення з парою королів. На рівері йому прилетів К♠, проте його опонент Тімоті Келлі завдяки цій карті зумів зібрати піковий флеш.

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До речі, саме канадець у підсумку і святкував перемогу в Івенті. Тімоті без проблем розібрався в хедз-апі зі шведом Джеррі Одіном і забрав головний приз івенту 171,8 тисячі доларів.

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Зазначимо, що скандинавський покерист створив сенсацію, адже на цей івент Одін відібрався через сателіт, який коштував йому лише 109 доларів. У результаті Джеррі зумів примножити витрачені гроші більш ніж у тисячу разів.

Результати фінального столу Main Event WPT Deepstacks Online:

  1. Тімоті Келлі – 171,8 тис. доларів
  2. Джеррі Один – 118,3 тис. доларів
  3. Фелікс Стефенсен – 81,3 тис. доларів
  4. Свен Андерссон – 53,1 тис. доларів
  5. Філіп Хофбауер – 36,4 тис. доларів
  6. Томас Хубер – 28,2 тис. доларів
  7. Володимир Паламар – 22,2 тис. доларів
  8. Міхаїл Скленіцка – 17,6 тис. доларів
  9. Саймон Брандстром – 13,9 тис. доларів

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