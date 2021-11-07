Украинец едва не выиграл золотой браслет WSOP, уступив за финальным столом игроку-сенсации

Глеб Ковтунов занял седьмое место в ивенте по Безлимитному Холдему, а Алексей Кравчук довольствовался попаданием в призы

Глеб Ковтунов удачно выступил на турнире Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино "Rio", чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

На днях совершился один из самых массовых ивентов WSOP SALUTE to Warriors. Бай-ин турнира по Безлимитному Холдему составил всего 500 долларов и привлек 1738 игроков.

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Победителем турнира стал американец китайского происхождения Эрик Жанг. Для парня это первая крупная победа не только на WSOP, но и за всю карьеру.

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К победе в турнире были близки двое украинцев, которые попали в ITM. Так, Алексей Кравчук, имеющий британское гражданство, за 50 место заработал две тысячи долларов.

А вот Глеб Ковтунов сумел попасть за финальный стол и занял 7 место. Это позволило киевлянину выиграть почти 16 тысяч долларов.

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Результаты финального стола WSOP #63 SALUTE to Warriors: