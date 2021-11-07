Украинец едва не выиграл золотой браслет WSOP, уступив за финальным столом игроку-сенсации

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино "Rio", чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.
На днях совершился один из самых массовых ивентов WSOP SALUTE to Warriors. Бай-ин турнира по Безлимитному Холдему составил всего 500 долларов и привлек 1738 игроков.
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Победителем турнира стал американец китайского происхождения Эрик Жанг. Для парня это первая крупная победа не только на WSOP, но и за всю карьеру.
К победе в турнире были близки двое украинцев, которые попали в ITM. Так, Алексей Кравчук, имеющий британское гражданство, за 50 место заработал две тысячи долларов.
А вот Глеб Ковтунов сумел попасть за финальный стол и занял 7 место. Это позволило киевлянину выиграть почти 16 тысяч долларов.
Результаты финального стола WSOP #63 SALUTE to Warriors:
- Эрик Жанг – 102,4 тыс. долларов
- Гай Хадас – 63,3 тыс. долларов
- Брэдли Рогофф – 47,1 тыс. долларов
- Чулхан Чои – 35,4 тыс. долларов
- Митч Гаршофски – 26,8 тыс. долларов
- Марти Забиб – 20,5 тыс. долларов
- Глеб Ковтунов – 15,9 тыс. долларов
- Кристофер Корбо – 12,4 тыс. долларов
- Энтони Маккерди – 9,8 тыс. долларов