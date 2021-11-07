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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Українець ледь не виграв золотий браслет WSOP, поступившись за фінальним столом гравцю-сенсації

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 листопада, 16:45
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Гліб Ковтунов посів сьоме місце в івенті з Безлімітного Холдему, а Олексій Кравчук задовольнявся потраплянням у призи
Гліб Ковтунов вдало виступив на турнірі Світової серії покеру
Гліб Ковтунов вдало виступив на турнірі Світової серії покеру / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці зі всього світу з'їхалися до казино "Rio", щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Днями відбувся один із наймасовіших івентів WSOP SALUTE to Warriors. Бай-ін турніру з Безлімітного Холдему склав всього 500 доларів і залучив 1738 гравців.

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Переможцем турніру став американець китайського походження Ерік Жанг. Для хлопця це перша велика перемога не лише на WSOP, а й за всю кар'єру.

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До перемоги у турнірі були близькі двоє українців, які потрапили до ITM. Так, Олексій Кравчук, який має британське громадянство, за 50 місце заробив дві тисячі доларів

А от Гліб Ковтунов зумів потрапити за фінальний стіл та посів 7 місце. Це дозволило киянину виграти майже 16 тисяч доларів.

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Результати фінального столу WSOP #63 SALUTE to Warriors:

  1. Ерік Жанг – 102,4 тис. доларів
  2. Гай Хадас – 63,3 тис. доларів
  3. Бредлі Рогофф – 47,1 тис. доларів
  4. Чулхан Чої – 35,4 тис. доларів
  5. Мітч Гаршофскі – 26,8 тис. доларів
  6. Марті Забіб – 20,5 тис. доларів
  7. Гліб Ковтунов – 15,9 тис. доларів
  8. Крістофер Корбо – 12,4 тис. доларів
  9. Ентоні Маккерді – 9,8 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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