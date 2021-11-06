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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

"Дайте энергию"! Эпатажный игрок вырядился в костюм из аниме и заработал почти миллион в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
6 ноября, 19:45
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Дэн Кейтс развлек публику на Мировой серии покера и сумел выиграть в одном из крупнейших ивентов WSOP
Дэн Кейтс выиграл 954 тысячи в образе персонажа из аниме
Дэн Кейтс выиграл 954 тысячи в образе персонажа из аниме / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Вчера же завершился один из самых дорогих ивентов WSOP Poker Players Championship. Турнир с бай-ином 50 тысяч стартовал еще в середине прошлой недели, хотя на него зарегистрировалось всего 63 покериста.

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Событие по смешанным играм собрало многих топ-покеристов, даже Фил Хельмут не попал в призы. В ITМ пробиться сумели десять игроков, в том числе и Даниэль Негреану (9-е место).

Победителем же стал известный хайроллер Дэн Кейтс, который пришел на финальную стадию в образе персонажа из аниме Dragon Ball. Американец покрасил волосы в синий цвет, взял костюм из аниме и надел красные очки.

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Кроме того, всю игру Jungleman просил у подписчиков в Twitter дать ему энергию, ведь, по его словам, "он играл для общего блага". Похоже, что поклонники Дэна услышали своего кумира.

Несмотря на то, что Кейтс заработал почти 10 миллионов долларов в "живых" турнирах, на WSOP это его дебютная победа и лишь вторые призовые. За триумф Дэну вручили не только золотой браслет, но и статуэтку в виде больших карт.

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Результаты финального стола WSOP #60 Poker Players Championship:

  1. Дэн Кейтс – 954 тыс. долларов
  2. Райан Ленг – 589,6 тыс. долларов
  3. Пол Вольпе – 404,2 тыс. долларов
  4. Эли Элезра – 286,9 тыс. долларов
  5. Кристофер Брюер – 211,2 тыс. долларов
  6. Джош Арье – 161,4 тыс. долларов

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Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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