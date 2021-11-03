50 тысяч коту под хвост: легендарный Фил Хельмут расплакался после невероятного вылета с турнира

Известный американский покерист не сумел сдержать эмоций после обидной неудачи в ивенте хайроллеров на WSOP

Фил Хельмут - один из величайших покеристов в истории / Фото: Instagram Фила Хельмута

В эти дни Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. В "город грехов" съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Позавчера стартовал суперивент Poker Players Championship с бай-ином 50 тысяч долларов. На него зарегистрировалось всего 63 игрока, из которых в призы попадут лишь ТОП-10.

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Не будет среди них легендарного рекордсмена WSOP Фила Хельмута. Игрок рассказал на своей страничке в Twitter, что обидно вылетел с турнира по смешанным играм из-за раздачи, которая заставила его заплакать.

"Я буквально ощущал, что меня не остановить, но тут начался раунд по Безлимитному Холдему. За столом шесть человек. Я и еще один игрок ставим по 10К и получаем флоп J♠️5♣️2♠️. Я делаю ставку 26К с 22 на руках, он коллирует.

Фил Хельмут высокого мнения о себе / Фото: Instagram Фила Хельмута

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На терн 4♦️, он чекает и я ставлю 41К. Тогда он идет олл-ин и получает от меня колл на более чем 150К. И тут он открывает руку 63. Король на ривере и я понимаю, что сегодня и в этом турнире удача не на моей стороне".

Отметим, что на нынешней Мировой серии покера Хельмут уже шесть раз входил в призы, а также выиграл свой 16-ый золотой браслет. По этому показателю ему нет равных на WSOP.