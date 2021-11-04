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Почти 50 тысяч на семью: отец и дочь громко пошумели на командном турнире в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 ноября, 16:25
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Дэвид Ботфельд не играет в покер на профессиональном уровне, однако с дочерью Амандой едва не выиграл ивент WSOP
Аманда и Дэвид Ботфельды успешно выступили на командном турнире WSOP
Аманда и Дэвид Ботфельды успешно выступили на командном турнире WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались со всего мира, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Вчера подошел к концу необычный командный турнир TAG Team. В ивенте сыграла 641 пара, заплатившая по 1000 долларов бай-ина. Фишкой турнира является то, что каждый игрок в команде должен отыгрывать хотя бы по одному кругу блайндов за раздачу.

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Победителями турнира стали давние друзья Майк Рутер и Сами Диглави. Ребята дружат уже более 10-ти лет, а в 2019 году неудачно поучаствовали в этом турнире.

Дав себе обещание вернуться и выиграть турнир, Майк и Сами таки осуществили мечту, подняв 113 тысяч долларов. Особенностью ивента стало и третье место семейства Ботфельдов – Дэвида и его дочери Аманды.

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Отец любил играть в покер в молодости, однако сделал ставку на бизнес и семью. При этом правда Дэвид подсадил Аманду на покер, подарив ей приставку с видео-покером в семь лет.

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Девушка посвятила себя игре, написав книгу-гайд для девушек. А сейчас Аманда работает покерным инструктором и пишет статьи для сайта. Третье место на ивенте позволило Ботфельдам поднять более 49 тысяч долларов, тогда как ранее на двоих они выиграли около 16К.

"Выйти за финальный стол в командном турнире вместе с дочкой – мечта любого отца. Это наш первый турнир WSOP. Мы никогда не испытывали такого волнения раньше. Кто бы мог подумать, что моя любовь к игре так сильно передастся Аманде!"

покерWSOP
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Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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