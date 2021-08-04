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Спортивный журналист сыграет в покер для борьбы с депрессией в США – непростая схема

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
4 августа, 22:15
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Норман Чад собирает деньги не только для исследовательского фонда, но и для своего бай-ина на турнир WSOP
Норман Чад хочет сыграть в покер и помочь благотворительной организации
Норман Чад хочет сыграть в покер и помочь благотворительной организации / Фото: Cardschat

В конце июля завершилась Мировая серия покера в режиме онлайн. А уже осенью в Лас-Вегасе пройдет WSOP в живом режиме, впервые с начала пандемии.

Такое крупное событие привлекает не только профессиональных игроков, но и любителей покера из других видов сфер жизни. К примеру, одним из первых об участии на турнире объявил известный баскетболист Тони Паркер.

А на днях о своем намерении сыграть на WSOP заявил покерный комментатор и спортивный журналист Норман Чад. Причем причиной заявки на серию является вовсе не собственный заработок или желание развлечься.

Чад намерен заработать денег для исследовательского фонда США по борьбе с депрессией, поскольку от этого расстройства в стране страдает почти 17 тысяч человек. Правда, на благотворительные цели он отправит вовсе не призовые.

В тренде

Норман предложил всем желающим сбросить ему на бай-ин в первый турнир HORSE по 150 долларов, из которых 50 сразу пойдут на благотворительность. Поскольку вход в ивент составляет 25 тысяч долларов, при успешном развитии ситуации Чаду нужно найти 250 спонсоров.

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В таком случае он сможет принять участие в событии и отправить в исследовательский фонд 12,5 тысячи долларов. Также Норман пообещал, что если он сумеет попасть в призы, то выигранные деньги будут распределены между всеми спонсорами.

Отметим, что в последний раз Чад попадал в призы на WSOP в далеком 2014-ом году. Всего же за свою скромную карьеру покериста Норман заработал чуть более 86 тысяч на покере.

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
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