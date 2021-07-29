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Мировая серия покера может пострадать из-за ковида "Дельта" – жертвами станут жители Европы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
29 июля, 14:15
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США не готовы снимать ограничения для гостей из Европы, поэтому WSOP может пройти без представителей Старого Света. Правда, есть одна лазейка.
Президент США Джо Байден оставляет в силе запрет на въезд для европейцев
Президент США Джо Байден оставляет в силе запрет на въезд для европейцев / Фото: Getty Images, WSOP

В эти дни проходит Мировая серия покера в онлайне. WSOP разыгрывает 33 браслета в интернет-турнирах по Безлимитному Холдему и Омахе.

А уже осенью Мировая серия вернется в живой режим впервые после старта пандемии коронавируса. WSOP проведет 88 ивентов в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

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Правда, и эта серия теперь оказалась под угрозой как минимум для жителей Европы. Все из-за нового всплеска заболеваемости в США, вызванного штаммом "Дельта".

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки, президент Джо Байден не готов отменить ограничения для европейцев на посещение страны.

В США нынче наблюдается рост заражения ковидом, а более 80% случаев заболевания связаны как раз с новым штаммом. Это при том, что почти половина населения страны уже полностью вакцинирована.

Правда, практически все случаи заражения "Дельтой" приходятся на невакцинированных граждан. Это, правда, не мешает коронавирусу распространяться.

За последнее время уровень смертности от ковида в США повысился на 19%. Если до конца сентября запрет не будет снят, для европейцев есть лазейка для посещения Лас-Вегаса.

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Для этого игрокам необходимо въехать в США из страны, у которой нет ограничений с Америкой в плане передвижения. В этой стране европейцу нужно пробыть как минимум 14 дней, прежде чем продолжить свой путь в США.

Одними из таких стран являются Мексика и Канада, единственные сухопутные страны-соседи штатов.

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