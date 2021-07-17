Вопреки Борису Джонсону: крупнейший британский покер-рум не откроется из-за коронавируса Дельта

Несмотря на снятие ковидных запретов с 19 июля, покер-рум Dusk Till Dawn не планирует открываться до нормализации эпидемиологической ситуации

Покер-рум Dusk Till Dawn продолжит оставаться на карантине / Фото: Pokernews

В начале июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил все ковидные ограничения для казино и покер-румов. Уже с 19 июля в стране можно посещать игорные заведения без масок и соблюдения дистанции.

Тем не менее, не все организации спешат пользоваться послаблением карантинных ограничений. Один из крупнейших покер-румов Великобритании Dusk Till Dawn не воспользовался возможностью открыться в мае с ограничениями. Теперь же хозяин заведения Роб Янг заявил, что и с 19 июля покер-рум не будет работать.

Делается это в целях безопасности игроков, чтобы предотвратить распространение коронавируса Дельта. В отличие от многих игорных заведений, Dusk Till Dawn не занимается казино, а сконцентрирован исключительно на покере. В обычном режиме залы рума могут принять около 500 человек одновременно.

Стоит отметить, что только за последний день в Великобритании зафиксировано 48,5 тысячи новых случаев заражения ковидом. В то же время в стране активно идет процесс вакцинации. Уже 87% жителей получили первую дозу, а 67% вакцинировались полностью.