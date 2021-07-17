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Всупереч Борису Джонсону: найбільший британський покер-рум не відчиняться через коронавірус Дельта

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
17 липня, 14:45
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Незважаючи на зняття ковідних заборон з 19 липня, покер-рум Dusk Till Dawn не планує відкриватися до нормалізації епідемічної ситуації
Покер-рум Dusk Till Dawn продовжить залишатися на карантині
Покер-рум Dusk Till Dawn продовжить залишатися на карантині / Фото: Pokernews

На початку липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував усі ковідні обмеження для казино і покер-румів. Вже з 19 липня в країні можна відвідувати гральні заклади без масок і дотримання дистанції.

Проте, не всі організації поспішають користуватися послабленням карантинних обмежень. Один з найбільших покер-румів Великобританії Dusk Till Dawn не скористався можливістю відкритися в травні з обмеженнями. Тепер же господар закладу Роб Янг заявив, що і з 19 липня покер-рум не працюватиме.

Робиться це з метою безпеки гравців, щоб запобігти поширенню коронавірусу Дельта. На відміну від багатьох гральних закладів, Dusk Till Dawn не займається казино, а сконцентрований виключно на покері. У звичайному режимі зали руму можуть прийняти близько 500 людина одночасно.

Варто зазначити, що тільки за останній день у Великобританії зафіксовано 48,5 тисячі нових випадків зараження ковідом. У той же час в країні активно йде процес вакцинації. Вже 87% жителів отримали першу дозу, а 67% вакцинувалися повністю.

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