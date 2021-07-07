Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував всі ковідні обмеження для казино і покер-румів

Гральний бізнес на Туманному Альбіоні пробуджується після "коронавірусної" сплячки і готовий до повного відновлення офлайн-закладів

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Нещодавно британці повідомили про великі збитки в гральному бізнесі через пандемію коронавірусу. Втім, рівень захворюваності в країні падає, а уряд вже готовий знімати обмеження.

Так, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що з 19 липня в країні повноцінно відкриються казино і покер-руми, які до цього працювали з ковідними обмеженнями. Повідомляється, що в них не будуть вимагати дотримання правила соціального дистанціювання, а також скасують масковий режим.

Пробудження сфери після зимової сплячки характеризує і те, що багато закладів вже оголосили про відкриття вакансій. Їх працівники змушені були залишити своє місце під час пандемії та знайти собі нову професію. Тепер же, після повернення до нормального життя, казино і покер-руми гостро потребують нових працівників.

Наприклад, в одному з покер-румів Манчестера гравці самі здавали собі карти через відсутність дилерів. Важливо відзначити, що у Великобританії лише половина населення пройшла повну вакцинацію від коронавірусу.